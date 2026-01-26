El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
El consistorio repetirá el cocinado y reparto de 2.000 raciones el próximo domingo
Incomible. Así estaba l'arròs de fesols i naps, que por tradición reparte el Ayuntamiento de Moncada a sus vecinos y vecinas para celebrar Sant Antoni. El arroz, en algunos platos duro en otro quemado, el caldo acuoso, y sin apenas morcilla , indignó a los 2.000 comensales que se reunieron este domingo en Moncada para disfrutar de las tradicionales calderas.
Tal fue la indignación, que el Ayuntamiento de Moncada ha emitido un comunicado pidiendo disculpas, e informando a los vecinos que el próximo domingo se repetirá el cocinado de calderas y se volverán a repartir 2.000 raciones.
Único en el proceso de adjudicación
"El Ayuntamiento de Moncada desea trasladar públicamente sus disculpas a la ciudadanía por la situación ocurrida con las raciones de caldera ofrecidas durante la celebración de Sant Antoni", indican desde el consistorio, quien explica que el encargado de realizar las calderas fue el único que se presentó a la oferta: "La empresa concesionaria responsable del suministro, única que se presentó al proceso de adjudicación, no ha cumplido con las expectativas de calidad que se esperaban, ofreciendo unas calderas que no estaban en condiciones adecuadas para su consumo", señalan desde el gobierno local del PSPV-Compromís.
En dicho comunicado, desde el consistorio afirman que "lamentamos profundamente lo sucedido" a la vez que "comprendemos la decepción generada" entre las personas que han acudido a compartir este momento festivo y de convivencia. Incluso aseguran que para el gobierno de Amparo Orts, "la calidad, el respeto a las tradiciones locales y el compromiso con nuestros vecinos y vecinas son prioridades que no tienen que verse comprometidas".
Ahora, para compensar, el próximo domingo 1 de febrero se ofrecerán 2.000 raciones gratuitas, con todas las garantías de calidad y supervisión municipal, "para que la ciudadanía pueda disfrutar de esta tradición como merece".
Muy por debajo del presupuesto base de licitación
Según ha podido saber este diario, la empresa adjudicataria ofreció una oferta por la mitad de dinero que se licitó el contrato. Mientras que la convocatoria tenía un presupuesto base de licitación de 20.426 euros con IVA incluido, se adjudicó finalmente por un importe total de 8.052 euros con impuestos incluidos, muy por debajo.
