Catarroja impulsa un proyecto de memoria para la reconstrucción emocional

La concejalía de Regeneración Democrática del Ayuntamiento de Catarroja inicia un proyecto de memoria democrática e histórica con el objetivo de contribuir a la reconstrucción emocional del municipio, poniendo en valor el conocimiento del pasado como herramienta para fortalecer la identidad colectiva y los valores democráticos.

El proyecto incluye un ciclo de presentaciones de libros vinculados a la memoria histórica, que arranca este martes, 27 de enero, con la presentación de “L’abisme de l’oblit”, de Paco Roca y Rodrigo Terrassa. El segundo acto del ciclo tendrá lugar el 4 de febrero, con la presentación de “Operación Apolo”, a cargo de su autor, el periodista Sergi Moyano, y de la periodista de Cultura de À Punt, Mati Alcaraz. Ambas presentaciones se celebran en la Llotgeta de Catarroja a las 19:00 horas.

Desde la concejalía se ha decidido aprovechar estas citas culturales para que el público asistente pueda visitar también a la Bandera Republicana Blasquista, que se encuentra expuesta en la misma Llotgeta. Esta pieza forma parte del trabajo de recuperación y difusión del pasado blasquista de Catarroja, objeto de un estudio específico, elaborado por el historiador Tono Vizcaino e impulsado desde la propia área de Regeneración Democrática.

El concejal responsable, Martí Raga, ha destacado que "este proyecto nace de la convicción de que conocer y reivindicar nuestro pasado es imprescindible para entender quiénes somos como pueblo y para afrontar el futuro con más fortaleza, especialmente después de los momentos difíciles que hemos vivido como comunidad".

Raga ha subrayado que "en el caso de Catarroja, la memoria histórica nos muestra una realidad muy clara: somos un pueblo construido desde la acogida, desde la llegada de personas de otros lugares del Estado que vinieron a trabajar ya hacer pueblo, y también desde la solidaridad, como la que hemos recibido y practicado a lo largo de la historia, especialmente en episodios como las inundaciones".

Proyecto amplio

Este proyecto de memoria democrática se enmarca dentro de un conjunto de actuaciones más amplio que incluye, entre otras iniciativas, la instalación de paneles interpretativos en el parque del Fumeral, donde antiguamente se ubicaba el Rajolar de Chapa, un elemento clave del patrimonio industrial y social del municipio.

Instalación de paneles en el fumeral para recordar el Rajolar de Chapa de Catarroja. / A.C.

"Hablar del Rajolar de Chapa, del pasado blasquistao de las luchas democráticas no es mirar atrás con nostalgia, sino reconocer de dónde venimos para reforzar los valores de convivencia, justicia social y solidaridad que han definido Catarroja a lo largo del tiempo", ha añadido el concejal.

Desde la concejalía de Regeneración Democrática se remarca que este proyecto tiene continuidad y vocación de crecer, incorporando nuevas actividades y propuestas que hagan de la memoria democrática un espacio vivo de encuentro, reflexión y reconstrucción colectiva.