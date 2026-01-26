El Cermi insta a Paterna a que enmiende la discriminación a una niña autista en la piscina de la Canyada
La entidad que representa a asociaciones de personas con discapacidad denuncia que la empresa concesionaria aprovecha la necesidad de apoyo "para restringir derechos y encarecer el acceso"
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Paterna a que garantice el derecho a un ocio inclusivo a la niña con autismo discriminada en la piscina de la Canyada, tal como contó este diario.
En este sentido, la entidad que representa a colectivos de personas con discapacidad lamenta que la niña de 13 años haya visto restringido su acceso al baño libre en el Polideportivo de la Canyada tras siete sesiones realizadas mediante un bono municipal ordinario.
La empresa concesionaria decidió que la actividad no era baño libre, sino "sesiones terapéuticas" y exigió a la familia a contratar un bono de 160 euros para cinco sesiones, frente a los 26,72 euros del bono de 10 sesiones de baño libre para mayores de seis años.
Esta decisión, según lamenta el Cermi, "niega a la menor un espacio básico de ocio y disfrute, equiparable al de cualquier otro niño, y convierte su necesidad de apoyo en un pretexto para restringir derechos y encarecer el acceso".
Por eso, el Cermi considera que se trata de un caso claro de discriminación por razón de discapacidad en un servicio público de titularidad municipal, "contrario a los principios de igualdad, accesibilidad e inclusión que deben regir todos los equipamientos deportivos de la Comunitat Valenciana", concluyen.
