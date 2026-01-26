Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaTractores ValènciaValencia CFÉlite funcionarialHotel ingenieros VWDe HaasCalendario laboral 2026
instagramlinkedin

El Cermi insta a Paterna a que enmiende la discriminación a una niña autista en la piscina de la Canyada

La entidad que representa a asociaciones de personas con discapacidad denuncia que la empresa concesionaria aprovecha la necesidad de apoyo "para restringir derechos y encarecer el acceso"

La madre de una menor con autismo denuncia que el polideportivo de la Canyada le impide el acceso en baño libre

La madre de una menor con autismo denuncia que el polideportivo de la Canyada le impide el acceso en baño libre

Germán Caballero

Violeta Peraita

Violeta Peraita

Paterna

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Paterna a que garantice el derecho a un ocio inclusivo a la niña con autismo discriminada en la piscina de la Canyada, tal como contó este diario.

En este sentido, la entidad que representa a colectivos de personas con discapacidad lamenta que la niña de 13 años haya visto restringido su acceso al baño libre en el Polideportivo de la Canyada tras siete sesiones realizadas mediante un bono municipal ordinario.

La empresa concesionaria decidió que la actividad no era baño libre, sino "sesiones terapéuticas" y exigió a la familia a contratar un bono de 160 euros para cinco sesiones, frente a los 26,72 euros del bono de 10 sesiones de baño libre para mayores de seis años.

Esta decisión, según lamenta el Cermi, "niega a la menor un espacio básico de ocio y disfrute, equiparable al de cualquier otro niño, y convierte su necesidad de apoyo en un pretexto para restringir derechos y encarecer el acceso".

Noticias relacionadas y más

Por eso, el Cermi considera que se trata de un caso claro de discriminación por razón de discapacidad en un servicio público de titularidad municipal, "contrario a los principios de igualdad, accesibilidad e inclusión que deben regir todos los equipamientos deportivos de la Comunitat Valenciana", concluyen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
  2. El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
  3. Un ataque de locura', la única explicación que da el presunto asesino confeso del niño de 13 años en Sueca
  4. Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València
  5. Un abogado de Ontinyent ayudó a la trama que defraudó 50 millones con el IVA de los hidrocarburos
  6. Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
  7. València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles
  8. Un hombre deja a otro en muerte cerebral de un puñetazo durante una riña en Gandia

Un implante de retina inalámbrico logra restaurar señales visuales y abre una nueva vía contra la ceguera

Un implante de retina inalámbrico logra restaurar señales visuales y abre una nueva vía contra la ceguera

El PSPV critica el nombramiento de Cotino como director de À Punt Ràdio: "Es el premio por hundir la televisión"

El PSPV critica el nombramiento de Cotino como director de À Punt Ràdio: "Es el premio por hundir la televisión"

València “esborra” els bancs LGTBI de la plaça de l’Ajuntament: “S’imposa l’agenda ultra”

València “esborra” els bancs LGTBI de la plaça de l’Ajuntament: “S’imposa l’agenda ultra”

El hospital de Dénia mantiene cerrado un box de la UCI ya cuatro meses, los peores del colapso en urgencias

El hospital de Dénia mantiene cerrado un box de la UCI ya cuatro meses, los peores del colapso en urgencias

El Gobierno rectifica y devuelve a los juzgados de Xàtiva los casos de violencia de género

El Gobierno rectifica y devuelve a los juzgados de Xàtiva los casos de violencia de género

Llocnou de la Corona: Rubén Molina, edil de Hacienda, asume la alcaldía accidental del pueblo más pequeño de España

Llocnou de la Corona: Rubén Molina, edil de Hacienda, asume la alcaldía accidental del pueblo más pequeño de España

Cómo se hace la maniobra de Heimlich, que puede salvar la vida en caso de atragantamiento

Tracking Pixel Contents