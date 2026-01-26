El Consell vacía el último punto de residuos de la dana en Xirivella

La Conselleria de Medio Ambiente ha culminado el vaciado y clausura del último punto de residuos de las riadas y escombros de Xirivella, tras gestionar cerca de 840 toneladas generados como consecuencia de las inundaciones del pasado 29 de octubre y de las tareas de reconstrucción en el marco del dispositivo extraordinario de apoyo a los municipios afectados.

Así lo ha confirmado el Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, que ha visitado la zona junto a la alcaldesa, Paqui Bartual y ha explicado que la actuación ha supuesto "una inversión de 125.000 euros" y forma parte de la ampliación del plan aprobado por el Consell para apoyar a los municipios más castigados por las riadas, ante la dificultad de muchas administraciones locales para asumir por sí solas los costes derivados de las tareas de limpieza y retirada de residuos.

El comisionado y la alcaldesa de Xirivella en el último punto de recogida de escombros. / L-EMV

En este contexto, la Generalitat amplió su plan de apoyo y asumió la gestión de una nueva tanda de residuos surgidos del proceso de reconstrucción. Una vez finalizada esta última actuación el consistorio vuelve a asumir de forma directa la gestión de los residuos. En total, "se ha gestionado ya más de un millón de toneladas de residuos en el conjunto de municipios afectados, con una inversión global superior a los 250 millones de euros", ha detallado el comisionado.

Noticias relacionadas

En esta nueva fase del plan participan 19 municipios —entre ellos Xirivella— y desde la Vicepresidencia Tercera se ha previsto una inversión de 44 millones de euros. Los trabajos están siendo ejecutados por las empresas concesionarias de la gestión de residuos municipales, lo que permite agilizar las actuaciones y asegurar una respuesta eficaz.