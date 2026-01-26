La exposición "Un año de la dana" recorrerá municipios de la zona cero tras su paso por Paiporta
La Mancomunitat de l'Horta Sud prepara un coloquio sobre el papel del fotoperiodismo en la catástrofe para clausurar la muestra en la primera para del recorrido
Miguel Ángel Montesinos, de Levante-EMV, participará en la conversación
La exposición "Un año de la dana" inicia una ruta por los municipios de la zona cero afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. La muestra, impulsada por el Congreso de los Diputados y la Unió de Periodistes Valencians, se encuentra en estos momentos en la biblioteca municipal María Moliner de Paiporta, primera parada del itinerario, gracias al acuerdo de ambas instituciones con la Mancomunitat de l’Horta Sud.
La clausura de esta primera parada está prevista para este viernes, 30 de enero, para lo que se ha organizado a las 18.30 horas una mesa redonda con el título “Fotoperiodisme i dana”. En este diálogo participarán la componente de la ejecutiva de la Unió de Periodistes y fotoperiodista Carme Ripollés, así como el fotoperiodista de Levante-EMV, Miguel Ángel Montesinos, que estaba trabajando en Paiporta la tarde del 29-O cuando el municipio se inundó, y le tocó refugiarse en un parque infantil hasta las dos de la mañana.
La muestra se inauguró a principios de enero en la biblioteca de Paiporta, tras pasar por las instalaciones de la propia Mancomunitat en el mes de diciembre. Paiporta es el primer municipio que la alberga, ya que es la ciudad que más veces aparece en la selección de fotografías que integran la exposición. Puede visitarse a lo largo de esta semana en horario ininterrumpido de 9 a 20 horas.
La exposición
La exposición se compone de cerca de 40 imágenes de 37 fotoperiodistas que relatan todos los aspectos de la tragedia, desde los primeros momentos de la catástrofe hasta las tareas de emergencia de las semanas siguientes e incluso algunas obras ya de reconstrucción. Además de Miguel Ángel Montesinos, otros fotoperiodistas de Levante-EMV también participan en la muestra, como son Germán Caballero y José Manuel López.
“Agradecemos una vez más al Congreso de los Diputados y a la Unió de Periodistes esta iniciativa que, no solo mantiene la memoria de una de las mayores tragedias que hemos vivido sino que pone el valor el oficio de fotoperiodista, lo que es un reconocimiento al papel que desempeñó el periodismo en esta catástrofe”, manifiesta el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes.
Ruta por diversos municipios
Una vez la exposición “Un año de la dana” abandone Paiporta, prosigue su itinerancia y la siguiente parada será Catarroja, donde se exhibirá en la biblioteca Ramón Guillem. La inauguración está prevista para el miércoles, 4 de febrero, a las 18 horas. La muestra podrá visitarse del 3 al 28 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 9 a 20 horas, de forma ininterrumpida.
En el mes de marzo, la muestra se instalará en la Sala Multiusos del edificio de alcaldía de la pedanía valenciana de Castellar. El vestíbulo del Centre Cultural de Picanya será el siguiente emplazamiento, en el mes de abril. Massanassa y, en concreto, el vestíbulo de l’Auditori, la recibirá en el mes de mayo. La gira culmina en Sedaví en junio, ya que se instalará durante varias semanas en el salón de plenos del consistorio.
