Inmaculada Puchades Vallejo, Reina del Encuentro 2026, inicia su reinado en la Semana Santa de Torrent

El pasado sábado, el Auditori de Torrent acogió el acto de nombramiento público de Inmaculada Puchades Vallejo como Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección 2026, uno de los eventos más significativos del calendario de la Semana Santa torrentina y que marca simbólicamente el inicio de las celebraciones de este año.

Inmaculada Puchades estará acompañada durante su reinado por sus camareras, Marta Furió Gómez y Alexa Company Aragonés, quienes la acompañarán en los distintos actos oficiales representando con orgullo una de las tradiciones más queridas y arraigadas de la ciudad.

El acto comenzó con la recepción oficial en la puerta del Auditori, presidida por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, junto a la Reina del Encuentro 2025, Lucía Mora, y sus camareras Alejandra Andreu e Irene del Molino, así como el presidente de la Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Torrent, José Vicente Yago, y el concejal de Cultura, Aitor Sánchez. Este primer momento sirvió para rendir homenaje a la Reina saliente y despedir su reinado.

A continuación, en uno de los momentos más solemnes de la velada, la alcaldesa impuso a Inmaculada Puchades el broche que la acredita oficialmente como Reina del Encuentro 2026.

La alcaldesa, Amparo Folgado, junto con las camareras, la Reina del Encuentro y Vicente Yago, presidente hermandades. / A.T.

Durante su intervención, la alcaldesa Amparo Folgado recordó que “hace justo un año, en este mismo acto, Inmaculada recibía un mensaje de Whatsapp muy sencillo que decía: ‘365 días te quedan’. Hoy ese mensaje se ha convertido en realidad”. La primera edil destacó que “Inmaculada es una joven con una base muy sólida: su familia, su ciudad y una Semana Santa que forma parte de ella desde que nació”.

Folgado subrayó también el carácter familiar de este nombramiento, señalando que “este no es solo un sueño personal, es un sueño familiar, compartido con sus abuelos, sus padres, su hermana y toda una familia que siempre ha vivido intensamente la Semana Santa de Torrent”.

En su discurso, la alcaldesa puso en valor los valores que representa la nueva Reina del Encuentro, afirmando que “Inmaculada encarna el compromiso, la responsabilidad, la madurez y el amor por nuestras tradiciones, valores que identifican plenamente a nuestra ciudad”.

Finalmente, Amparo Folgado dirigió unas palabras de reconocimiento a la nueva Reina con un mensaje cargado de simbolismo: “que la responsabilidad que hoy asumes sea nuestro orgullo, que tu sueño sea nuestra luz como Ángel de la Resurrección y que cada paso que des deje huella en todos nosotros”.

Albert Sesé, mantenedor

El acto estuvo presentado por Miriam Tormo y contó como mantenedor con Albert Sesé, catedrático del Departamento de Psicología de la Universitat de les Illes Balears y Premio Carta de Poblament de Torrent 2023, quien ofreció una intervención cargada de emotividad y referencias al valor humano y social de la Semana Santa.

También intervinieron el presidente de la JCHHSS, José Vicente Yago, y el consiliario, D. Jesús Corbí, quienes subrayaron la importancia del nombramiento como punto de partida del calendario cofrade.

Uno de los momentos más esperados fue la subida al escenario de los hermanos mayores de las distintas hermandades de Torrent, junto a la Hermana Mayor Suprema, cargo que este año ostenta María Teresa Puchades Benavides, presidenta de la Hermandad del Ecce Homo y Reina del Encuentro en 2008, quien acompañará a Inmaculada durante todo su reinado.

La Semana Santa de Torrent, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, continúa así reforzando su proyección y su compromiso con la conservación de un patrimonio cultural, religioso y social que cada año moviliza a miles de personas.

Con este emotivo acto celebrado el pasado sábado, Inmaculada Puchades Vallejo, junto a Marta Furió y Alexa Company, inicia un año que vivirá intensamente al frente de una tradición profundamente arraigada en el corazón de Torrent.