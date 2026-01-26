Llocnou de la Corona: Rubén Molina, edil de Hacienda, asume la alcaldía accidental del pueblo más pequeño de España

El Ayuntamiento de Llocnou de la Corona ha celebrado esta mañana el pleno extraordinario en el que ha tomado en consideración la renuncia de Paqui Llopis como alcaldesa del pueblo más pequeño de España.

Tras el escrito que presentó el pasado miércoles para formalizar su renuncia, aunque seguirá de regidora de Participación Ciudadana y Fiestas, procedía que el pleno -formado por cinco ediles del PP- tuviera conocimiento de la decisión de Llopis de dejar la vara de mando, casi siete años después, por "motivos personales, familiares y profesionales".

Tras la decisión de Llopis, el pleno ha aprobado que el concejal Rubén Molina Fernández sea el alcalde accidental del municipio de l'Horta Sud hasta el próximo 6 de febrero, que es cuando se votará la elección del nuevo alcalde. La sesión extraordinaria se debe convocar en un plazo de diez días.

Gestión económica

Molina, que presidirá la corporación durante unos días, es el Concejal de Hacienda y Proyectos Europeos. Es regidor desde 2019 y ha dirigido la vertiente económica del municipio más pequeño de España y la comarca, aprobando unos presupuestos municipales para este año 2026 de más de 150.000 euros. En concreto 151.200 euros, que continúa siendo el presupuesto más bajo de toda l'Horta Sud.