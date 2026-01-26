Muere Vicent Soler, un pilar de los Moros y Cristianos de Torrent

Vicent Soler, una de los pilares de los Moros y Cristianos de Torrent, ha fallecido. Así ha informado la federación de festeros de la ciudad en un comunicado. Soler era presidente y capitán Alfaquí y desde la federación envían su más sincero pésame a su hija, compañera de viaje y su familia.

A la comparsa Alfaquíes, dicen desde la federación, "nuestro ánimo y apoyo incondicional en estos tristes momentos para la fiesta", han escrito en un comunicado. El presidente actual de la federación de Moros y Cristianos, Xavi Santamaría, ha explicado que Soler era "una pieza fundamental de la fiesta y el artífice de que pasara de una asociación a una federación". Es una persona "que dotó de fuerza a la fiesta y la empujó hacia lo más alto, donde está ahora", compartía Santamaría con este diario.

Soler fue capitán moro en el 2020 y hasta 2022 y era un festero "espectacular", que vivía la fiesta con "mucho sentimiento" y era un "pilar de la federación". El mundo de los moros y cristiano está "contrariado, era una magnífica persona y nos deja en una profunda tristeza, no entendemos qué ha pasado, pero la vida es así", lamenta Santamaría, que recuerda que hace poco entregó todo lo que tenía en casa, fotografías y documentos, al archivo de la federación torrentina.

Vicent Soler era, tal como lo describen sus compañeros de la federación una persona "contundente con sus ideas, perseverante y cuando se le metía algo en la cabeza lo llevaba adelante. Vivía para la fiesta y lo daba todo por la fiesta. Todo el mundo lo respetaba y lo quería mucho", lamenta el actual presidente de los moros y cristianos torrentinos.

Promotor de la fiesta en Torrent

Su filà se ha despedido de él en redes sociales con un emotivo mensaje. "Nuestra comparsa se encuentra hoy profundamente conmocionada por la pérdida de una persona que ha dejado una impronta imborrable en nuestra historia y en la fiesta de Moros y Cristianos de Torrent. Nos deja un fundador, un referente y, sobre todo, un amigo que supo transmitirnos la pasión por la fiesta desde el primer día", han compartido.

Desde 1991, año en que fue uno de los fundadores de la comparsa, "trabajó incansablemente para que este proyecto colectivo creciera y se consolidara. La fiesta era para él una manera de vivir, y gracias a su entusiasmo y dedicación se convirtió en uno de los principales promotores de los Moros y Cristianos en nuestra ciudad".

Su compromiso lo llevó a asumir responsabilidades mayores, llegando a ser presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, etapa en que consiguió hitos importantes que todavía hoy continúan dando frutos. Y, como no podía ser de otra manera, su aprecio por la fiesta culminó en su sueño de ser capitán moro en 2020, un cargo que, a pesar de la pandemia, pudo vivir con intensidad hasta la bajada de 2022.

"Un hombre noble, generoso y entregado a los suyos"

"Tenía mucho de carácter, sí, pero detrás de esa fortaleza había un hombre noble, generoso y profundamente entregado a los suyos", recuerdan en su comparsa. Y es que Vicent Soler, "disfrutaba como nadie de una buena marcha mora —especialmente su estimada Jamalajam— y era capaz de pasar horas hablando de trajes, de música festera y de cualquier detalle de la fiesta", recuerdan.

Por último, "en estos momentos tan dolorosos, queremos expresar nuestro pésame más sincero a toda su familia, y muy especialmente a Andrea y Elmira. Compartimos vuestro dolor y os acompañamos con todo nuestro afecto. Él siempre formará parte de nosotros, de nuestra historia y de cada paso que demos como comparsa. Su recuerdo continuará vivo en cada compás, en cada conversación, en cada entrada y en cada sonrisa que la fiesta nos regale. Porque personas como él no se van nunca del todo: permanecen por siempre jamás en la memoria y en el corazón de todos quienes lo hemos querido", concluyen.