El Museu de l'Horta Sud celebra sus 25 años y recibe el Premio Extraordinario Botafocs en Torrent

El casal Les Terretes de la falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent ha acogido la entrega de la décima edición de los Premis Botafocs, cuyo objetivo es reconocer a personas y entidades que bien por su trayectoria personal, bien por la profesional, tienen o han tenido especial implicación social y compromiso con la cultura y tradición falleras.

En la categoría Individual el reconocimiento fue para el veterano dirigente de la falla San Amador-Espartero de Torrent Saturnino Campillos Giménez "Sátur". "Sátur" forma parte de su comisión desde su fundación hace 48 años y siempre ha estado presente en la directiva de la misma siendo presidente en 30 ejercicios hasta la actualidad, demostrando su compromiso con la fiesta de las fallas. Fue elegido Presidente del año en las fallas de 1996. En su alocución, agradeció a los falleros y falleras de Cronista que hubieran pensado en él para este galardón.

Saturnino Campillos Giménez. / Cronista

Asociaciones y entidades

En la categoría de asociaciones y entidades, el premio fue compartido por la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal de València y la Unió Musical de Torrent.

Los representantes de la Falla Convento Jerusalén no pudieron asistir a la entrega al coincidir con la exaltación de sus Falleras Mayores aunque participaron en el acto a través de un vídeo de su presidente, Francisco Segura, donde agradecía el reconocimiento y emplazaba a la comisión a celebrarlo en una próxima visita en Torrent. La apuesta de la mítica falla Convento Jerusalén por la sostenibilidad, la accesibilidad de sus fallas a personas con discapacidad y su compromiso con la solidaridad han sido los motivos para obtener el galardón en la categoría colectiva. Cabe recordar, como destacó Segura, el impulso de la falla solidaria Som que se plantó en Paiporta el pasado año tras la dana.

José Plaza, presidente UMT. / Cronista

En el caso de la Unió Musical de Torrent recibió el premio su presidente José Plaza, que recordó que durante muchos años colaboró con la falla Cronista y añadió también que ahora está colaborando con el otro premiado, Convento, en la grabación de un CD de pasodobles falleros. Su trayectoria en todos los ámbitos musicales convirtiéndose en una de las bandas de música referentes de la Comunitat Valenciana y su compromiso con las fiestas y patrimonio cultural de Torrent la hacen merecedora de esta distinción.

Premio Extraordinario

El Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferris March recibió el galardón en su categoría Extraordinario. Su directora Clara Pérez recogió el premio. El Museu se ha convertido desde su apertura en junio de 2000, en un lugar de referencia para la cultura popular de la comarca de l'Horta Sud, albergando no solo su colección permanente sino todo tipo de exposiciones y eventos de nuestra cultura popular. Forma parte de la "xarxa de Museus Etnogràfics" y además se ha convertido en punto de referencia tras la catastrófica dana del 29-O con proyectos como "Salvem les fotos" de la Universitat de València.

Representantes premiados del Museu Comarcal de l'Horta Sud. / Cronista

Además, el Museu siempre ha estado vinculado a los colectivos festivos de Torrent albergando diferentes eventos y actividades, incluso acogió durante algunos años la Exposición del Ninot de las fallas de Torrent.

El presidente del Museu y de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Francisco Cabanes, no pudo asistir por compromisos en su pueblo Sedaví, pero, a través de la coordinadora intermunicipal de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Laura Sena, destacó que este reconocimiento no solo celebra sus 25 años de trayectoria, sino también su papel fundamental tras la reciente catástrofe de la dana mediante el proyecto “Salvem les Fotos”, realizado junto a la Universitat de València. Este premio refuerza la vocación del museo de mantenerse vinculado estrechamente al tejido asociativo y a la sociedad de la comarca.

Asimismo, puso de relieve el liderazgo de la falla Cronista en materia de sostenibilidad y compromiso medioambiental, calificándola como un referente por iniciativas pioneras como su reforestación para compensar la huella de la cremà. Esta labor fue la que inspiró parte de las bases del Premio a las Fallas Sostenibles de l’Horta Sud, que actualmente celebra su tercera edición. En el contexto actual, el presidente subrayó que certámenes como los Premis Botafocs son "más necesarios que nunca" para poner en valor a la gente de Torrent y la resiliencia de toda la comarca tras el desastre natural".

La entrega de los galardones corrió a cargo de las falleras mayores de la comisión Alma Gimeno Estrela y Ángela Martínez Puig y la Fallera Mayor de Torrent, Andrea Adelantado Montoya.

Premiados de anteriores ediciones asistentes a la gala de entrega de los Botafoc. / Cronista

Asistentes

Han asistido al acto el concejal de Fallas, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Torrent, Aitor Sánchez, miembros de la corporación municipal, así como representantes de la Mancomunitat de l'Horta Sud, la Fundació de l'Horta Sud, Caixa Rural Torrent y premiados de ediciones anteriores, entre ellos Levante-EMV, que también fue galardonado con el Premio Extraordinario y estuvo presente con la subdirectora Isabel Olmos y el delegado en l'Horta y Comarcas, Cèsar Garcia.