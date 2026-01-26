Paterna implanta contenedores de vidrio de reducido tamaño en el casco urbano para facilitar el reciclaje

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha un proyecto piloto para implantar contenedores de vidrio de reducido tamaño en el casco urbano y, al mismo tiempo, ha reforzado la red municipal con la instalación de 15 nuevos contenedores de vidrio de formato convencional en distintos barrios del municipio, alcanzando así un total de 245 puntos de recogida de este residuo en toda la ciudad.

Así lo ha destacado el concejal de Servicios y Control de Barrios, Vicente Sánchez, quien ha explicado que el objetivo de esta iniciativa municipal “es seguir fomentando el reciclaje de vidrio entre los paterneros y paterneras y facilitar el acceso a estos puntos de recogida selectiva, especialmente en zonas donde, por sus características urbanísticas, no es posible la instalación de contenedores convencionales de mayor tamaño”.

A este respecto, Sánchez ha precisado que “con este proyecto piloto, en el que ya hemos instalado 6 contenedores, estamos evaluando la implantación progresiva de estos nuevos puntos de reciclaje de vidrio, adaptados al entorno urbano, permitiendo acercar el reciclaje a los vecinos y vecinas del casco histórico y mejorando la integración de estos elementos en la vía pública, atendiendo así a una demanda ciudadana que abarca a más de 2.000 viviendas”.

De este modo, las calles Mayor, San Antonio, Maestro Soler, Mare de Déu del Pilar, Salvador Ferrandis Luna y San Salvador son las primeras seis ubicaciones de la zona centro de la ciudad donde el ayuntamiento ha iniciado esta experiencia piloto, que permitirá valorar su extensión a otras zonas del municipio con similares características urbanísticas.

A esta actuación se suma el refuerzo de la red municipal con la instalación de 15 nuevos contenedores de vidrio de formato convencional en distintos barrios del término municipal, actuaciones que forman parte de la estrategia municipal para promover hábitos responsables, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, de acuerdo con los objetivos de la economía circular y de la Agenda 2030.

Vicente Sánchez ha señalado que “estos nuevos puntos hacen más fácil y práctica la recogida selectiva de vidrio en el centro de la ciudad”, destacando además que “seguiremos apostando por la concienciación ciudadana como herramienta clave para fomentar el reciclaje”.

Por último, el edil ha remarcado la importancia de la colaboración ciudadana para seguir avanzando en una gestión eficiente de los residuos y ha concluido animando a la población “a hacer uso de los contenedores de vidrio disponibles en todos los barrios”.