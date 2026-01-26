La reconstrucción de Paiporta incluye polideportivo, auditori y parques: las obras aprobadas por el Ministerio

Paiporta da un paso clave en el camino de la reconstrucción tras la dana. El Ayuntamiento ha obtenido la aprobación de 17 anteproyectos incluidos en las primeras 25 memorias valoradas remitidas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, lo que permite que estas actuaciones entren ya en fase de redacción del proyecto. Entre ellas destacan el polideportivo con más de 16 millones y el Auditori con 6,7 millones, mientras que a parques y jardines se destinan casi 8 millones.

El paquete aprobado suma un presupuesto total de 40.655.716,20 euros, dentro del proceso para reparar daños y transformar infraestructuras afectadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

La reconstrucción municipal se enmarca en el Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento para el que el Ministerio ha destinado 201,5 millones de euros con el objetivo de asumir el 100 % del coste de las obras en Paiporta. Para este primer bloque de 25 proyectos, la previsión asciende a 74.598.985,78 euros.

Equipamientos, plazas y zonas verdes: las principales actuaciones

Entre las memorias ya aprobadas destacan grandes infraestructuras y espacios de uso cotidiano. Las obras aprobadas son:

Reconstrucción del polideportivo (más de 16 millones ).

(más de ). Auditori ( 6,7 millones ).

( ). Parques y jardines del municipio ( 7,9 millones ).

del municipio ( ). Centro Cultural y Biblioteca (más de 2,5 millones ).

(más de ). Casa Consistorial (casi 1,5 millones ).

(casi ). Plazas y espacio público: Plaza Salvador Allende (casi 2 millones ), Plaza Mayor (casi 430.000 ), Plaza Soliera ( 254.358 ), Plaza Casota ( 322.000 ).

(casi ), (casi ), ( ), ( ). Equipamientos de barrio y patrimonio: Hogar del Jubilado ( 286.692 euros ), Museo de la Rajolería ( 882.307 ), Mercado Municipal (casi 600.000 ), Vivero de Empresas ( 425.142 ), Pista de Patinaje (más de 200.000 ), CFO ( 233.414 ), Huertos Urbanos ( 182.000 ).

( ), ( ), (casi ), ( ), (más de ), ( ), ( ). Infraestructura viaria: actuación en el Camino Viejo de Picassent (CV-400) ( 554.167 euros).

El ayuntamiento, que preside el alcalde Vicent Ciscar, ya se encuentra en una tercera fase con la redacción del proyecto del ecoparque, una actuación estratégica por su papel en la gestión ambiental y de residuos del municipio.

Las llamadas memorias valoradas son documentos técnicos elaborados por un equipo de expertos de Tragsatec (presta el apoyo técnico) que analizan el estado previo de cada instalación, cuantifican los daños y definen necesidades de reparación, con un presupuesto estimado por actuación.

Una vez revisadas, es el Ministerio el que verifica la adecuación técnica y económica y, si el informe es favorable, valida el encargo para redactar el proyecto definitivo, paso previo a los trámites administrativos y a la ejecución de obra.

“Proceso complejo, pero necesario”

El alcalde Ciscar ha calificado la aprobación como “una gran noticia” y subrayó que se están cumpliendo “todas las fases de un proceso complejo, pero necesario” para garantizar una reconstrucción “segura” y con “máximas garantías económicas y de excelencia”.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, situó el momento actual como un cambio de etapa: tras los primeros meses centrados en salir de la emergencia, el consistorio afirma que se ha podido entrar de lleno en la fase de reconstrucción, con 25 proyectos ya trabajados técnicamente y, ahora, con las 17 primeras aprobaciones estatales. "Si los primeros ocho meses estuvieron destinados a retirar barro y salir de la catástrofe, superado ese momento de emergencia, nos hemos podido centrar en la reconstrucción. Ya tenemos 25 proyectos sobre la mesa, con todo el trabajo técnico que hay detrás, y ahora podemos comenzar una nueva fase con las aprobaciones estatales", destaca Val.

Por su parte, el concejal de Reconstrucción, Movilidad Urbana, Transición Ecológica y Agenda 2030, Alejandro Sánchez, señaló que el reto se afronta como una oportunidad para avanzar hacia una Paiporta “más verde, más sostenible, más segura y más innovadora”. Paiporta proyectos

Próximos pasos: proyectos, licitaciones y obra

Con el visto bueno ministerial, el consistorio entra en la fase más determinante y decisiva de la reconstrucción: redactar proyectos, tramitar expedientes y licitar, con el objetivo final de ejecutar las obras.

El consistorio remarca que el proceso de licitación en cada fase busca asegurar la concurrencia en igualdad de condiciones y seleccionar la mejor propuesta técnica y económica dentro del marco legal.