La alcaldesa de Torrent elabora los tradicionales "santblaiets"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha querido sumarse personalmente a la jornada de trabajo para la elaboración artesanal de los tradicionales “santblaiets” que se bendicen con motivo de Sant Blai, que tendrá lugar el 3 de febrero. Folgado ha compartido la tarde con las mujeres del barrio de l'Ermita, participando activamente en la elaboración de los dulces.

Con este gesto, el ayuntamiento que preside Folgado reafirma su apoyo a las tradiciones locales y al esfuerzo de las vecinas, que han trabajado en un horno de la calle Santa Ana.

Según ha señalado la alcaldesa, “estas mujeres son un ejemplo de dedicación y cariño por las tradiciones de Torrent, y su trabajo es fundamental para que Sant Blai siga vivo”.

Folgado junto al grupo de mujeres en el horno. / Levante-EMV

La actividad en el horno ha sido constante y muy organizada. Cada participante ha asumido una función concreta, desde el amasado y moldeado de la masa hasta el marcado de los dulces con el sello del santo. Una vez horneados, los “santblaiets” se han dejado reposar antes de ser cuidadosamente empaquetados. La colaboración de los horneros ha sido clave para garantizar el punto exacto de cocción y conservar el sabor tradicional que los caracteriza.

Los “santblaiets” una vez bendecidos, se pondrán a la venta el sábado 3 de febrero en la caseta situada junto a la parroquia de San Luis Bertrán. La recaudación se destinará al mantenimiento de la Ermita y a las actividades de la Cofradía.