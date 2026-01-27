Vaivén
La alcaldesa de Torrent elabora los tradicionales "santblaiets"
Amparo Folgado se une a las mujeres del barrio de l'Ermita en la elaboración artesanal de los típicos dulces para la festividad de Sant Blai, mostrando su apoyo a las tradiciones locales
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha querido sumarse personalmente a la jornada de trabajo para la elaboración artesanal de los tradicionales “santblaiets” que se bendicen con motivo de Sant Blai, que tendrá lugar el 3 de febrero. Folgado ha compartido la tarde con las mujeres del barrio de l'Ermita, participando activamente en la elaboración de los dulces.
Con este gesto, el ayuntamiento que preside Folgado reafirma su apoyo a las tradiciones locales y al esfuerzo de las vecinas, que han trabajado en un horno de la calle Santa Ana.
Según ha señalado la alcaldesa, “estas mujeres son un ejemplo de dedicación y cariño por las tradiciones de Torrent, y su trabajo es fundamental para que Sant Blai siga vivo”.
La actividad en el horno ha sido constante y muy organizada. Cada participante ha asumido una función concreta, desde el amasado y moldeado de la masa hasta el marcado de los dulces con el sello del santo. Una vez horneados, los “santblaiets” se han dejado reposar antes de ser cuidadosamente empaquetados. La colaboración de los horneros ha sido clave para garantizar el punto exacto de cocción y conservar el sabor tradicional que los caracteriza.
Los “santblaiets” una vez bendecidos, se pondrán a la venta el sábado 3 de febrero en la caseta situada junto a la parroquia de San Luis Bertrán. La recaudación se destinará al mantenimiento de la Ermita y a las actividades de la Cofradía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
- Quique Dacosta abre el restaurante Flores Raras en València