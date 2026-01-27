Alcaldías, Policía y víctimas de l'Horta Sud se unen para coordinar las emergencias

La dana que arrasó con l'Horta Sud el pasado 29 de octubre de 2024 dejó en evidencia la gestión que se llevó a cabo a nivel institucional, y puso sobre la mesa la necesidad de coordinarse los tres estamentos claves: los ayuntamientos, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil. Un testidoque ha decidido coger la Mancomunitat de l'Horta Sud, integrada porlas 20 poblaciones de la comarca, y que ha demostrado que se puede trabajar en común más allá de los colores políticos.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha constituido este martes, 27 de enero, el Consell Comarcal de Coordinació en Seguretat, que está integrado por todas las alcaldías de los municipios y todas las jefaturas de Policía Local. Además, comonovedad, también están intregadas las tres asociaciones de víctimas de la dana, dentro del apartado de sociedad civil. En la sesión se ha aprobado la creación y composición de cuatro comisiones de trabajo para emergencias y seguridad.

El Consell Comarcal de Coordinació es una reivindicación de las jefaturas de Policía Local, que se trasladó a la Mancomunitat en verano de 2024. El pleno aprobó su creación pero la dana interrumpió el proceso. Pasados los meses más duros de la emergencia, siguió la tramitación administrativa con la aprobación del reglamento, y el trabajo de coordinación de manera informal. Ahora ha quedado ya oficialmente constituido.

Presentación del Consell comarcal de l'Horta Sud. / MHS

“Tenemos que consensuar y redactar protocolos básicos de actuación en caso de alertas; tenemos que estudiar sistemas de alerta temprana y tenemos que proponer todo aquello que pensemos que nos puede ayudar, a través de este consejo”, ha explicado el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

En la sesión se ha aprobado la creación y composición de cuatro comisiones de trabajo: Emergencias y Protección Civil. Actos/eventos de pública concurrencia; Procedimientos y protocolos de actuación, y prestación de servicios comunes mediante comisiones de servicio; Telecomunicaciones y sistemas de información, y Seguridad vial y movilidad sostenible urbana.

La composición de las comisiones

La comisión de emergencias estará formada por el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes; la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, y el secretario del Ayuntamiento de Manises, Antonio Montiel, así como las jefaturas de Policía Local de Silla, Alfafar, Paiporta, Benetússer y Catarroja. Por parte de la sociedad civil, estarán Protección Civil de Torrent, en representación el resto de agrupaciones; Cruz Roja comarcal, Florida Grup Educatiu y las tres principales asociaciones de víctimas de la dana (Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0, Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, Asociación de Damnificados de la Dana Horta Sud Valencia).

La comisión de procedimientos y protocolos de actuación estará formada por la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent; la secretaria-interventora de la Mancomunitat, Amparo Gimeno; las jefaturas de Policía Local de Mislata, Torrent, Sedaví y Alcàsser; técnicas de las áreas social, de Igualdad y de Juventud de la Mancomunitat, y representantes de la red Dones de l’Horta Sud.

Los alcaldes en la Mancomunita de lHorta Sud. / MHS

La comisión de telecomunicaciones y sistemas de información estará constituida por la concejala de Seguridad de Aldaia, Empar Folgado; las jefaturas de Policía Local de Manises, Aldaia, Albal, Xirivella y Quart, y el informático de la Mancomunitat, José Ramón Vilches Varó.

Finalmente, la comisión de seguridad vial y movilidad sostenible estará integrada por la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz; las jefaturas de Policía Local de Alaquàs, Beniparrell, Massanassa, Picanya y Picassent, así como el grado de Logística de Florida Universitaria, representantes del Col·lectiu Soterranya, la firma Movea Consulting y la experta en educación vial Verónica Vicent.

Único canal de comunicaciones

De manera informal, el consejo ya ha estado trabajando y, desde octubre, los 19 retenes de Policía Local de l’Horta Sud utilizan, por primera vez en la historia, un mismo canal de comunicación y transmisiones. Este sistema fue posible porque, en los meses previos, todos los ayuntamientos que tienen Policía Local (19 de los 20 de la comarca, ya que Llocnou de la Corona no dispone de departamento) se incorporaron a la red digital Comdes de la Generalitat Valenciana utilizando los equipos que ya tenían.

En este sistema existían dos canales, uno para l’Horta Sud y otro para la subdivisión alegal l’Horta Oest, por lo que se solicitó que se unificaran, de forma que los 19 pueblos están en el primero. También se ha establecido un segundo canal (Horta Sud 2), como es la práctica habitual en esta red, como subsidiario. Este canal se utiliza por las Policías Locales para transmitir mensajes relevantes que involucren a más de un municipio, relacionados con la seguridad, las emergencias y otros, lo que permite seguir la evolución en tiempo real.