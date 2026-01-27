La bendición de animales se realizará en Burjassot el próximo 1 de febrero

Tras tener que aplazar la celebración de la tradicional bendición de animales el pasado fin de semana por la predicción de lluvias, Burjassot ya tiene nueva fecha para celebrar el acto. Será el próximo domingo 1 de febrero en la Plaça del Furs, como es tradicional.

Una mañana de domingo festiva que comenzará a las 10.00 horas con actividades de animación previas a la bendición. La Concejalía de Bienestar Animal, dirigida por Juan Manuel Hernando, contando con la colaboración de la Peña “El Caballo” y Pepe “Pancheta” va a ser la encargada de coordinar esta celebración en la que tampoco van a faltar los carros de caballos.

Como se ha señalado, a partir de las 10.00 horas comenzarán las actividades de animación y ambientación musical que contarán con dos animadores socioculturales que repartirán diferentes detalles entre los asistentes. También asistirán diferentes entidades y asociaciones de protección animal.

A las 12.00 h, se celebrará la misa por San Antonio Abad en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel y, al finalizar la misma, sobre las 13.00 h aproximadamente, y frente a la misma Iglesia de San Miguel, comenzará la tradicional bendición y exhibición de los animales de compañía, de los caballos y de los carros de tiro que acudan.

Además de la bendición, los dueños de los animales de compañía que desfilen, también recibirán el tradicional obsequio de San Antonio: el bollo de pan, la algarroba y la estampa, y, este año, una botella serigrafiada conmemorativa del día. Por su parte, los dueños de los carros de tiro recibirán lotes de limpieza para los caballos y “cabezones”.

Gala de la música, el sábado 31

Por otro lado, el próximo sábado 31 de enero el Centro Cultural Tívoli de Burjassot va a acoger la celebración de la III Gala de la Música de l’Horta Nord. Un evento en el que la música de banda va a ser la protagonista indiscutible, contando con la Agrupación Musical Los Silos como anfitrión del mismo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot, desde la Concejalía de Cultura y Juventud, dirigida por Javier Naharros. El acto comenzará a las 19.00 horas.

Tal y como han señalado desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana- Horta Nord, organizadora de la Gala, la misma tiene como objetivo reconocer el esfuerzo colectivo de directivos, músicos, directores, personalidades del ámbito cultural, social, político y de instituciones que apuestan decididamente para mantener, impulsar y desarrollar la cultura musical valenciana.

En la gala se premiará a músicos, directores, directivos, personalidades del ámbito cultural, social, político, medios de comunicación e instituciones que apuestan de manera directa por la cultura musical valenciana. Estos premios son el resultado de un proceso que iniciaron las mismas sociedades musicales de la comarca, aportando propuestas de figuras y colectivos que merecen este reconocimiento. Un jurado formado por expertos de diferentes ámbitos de la música ha dirimido la lista final de premiados.