Benetússer solicita al Consell ayuda a las comunidades de propietarios para revisión de estructuras

Benetússer pide a la Generalitat Valenciana que dé ayudas a las comunidades de propietarios para que revisen las estructuras de sus edificios dañados por la dana de octubre de 2024. Esta solicitud la ha elevado la alcaldesa de este municipio de l'Horta Sud al comisionado para la recuperación de la dana de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, este martes en la Mancomunitat de l’Horta Sud, en el marco de un encuentro entre administraciones. Durante la reunión la también diputada provincial ha solicitado al gobierno autonómico, dentro del debate abierto y ante la petición de sugerencias a los munícipes, una actuación para comprobar la seguridad estructural de los edificios afectados por la riada del 2024.

En su intervención, Sanz ha trasladado el problema al que se enfrentan muchas comunidades de propietarios cuyos informes advierten sobre la revisión de la estructura del edificio para evitar daños que puedan aparecer en un periodo de tiempo de pocos años. Según ha argumentado, las comunidades han podido recibir ayudas económicas por los daños para la reparación de los desperfectos causados por la riada, pero en muchos casos estas no han sido suficientes. Por este motivo, se ha solicitado el estudio de una línea de ayudas o subvenciones para que puedan realizar estas inspecciones en profundidad e incluso subvencionar en parte dichas reparaciones.

La propuesta de Benetússer vino a colación tras el anuncio del comisionado del estudio de nuevas líneas de ayudas para sufragar gastos que tengan que ver con la pintura de fachadas para viviendas particulares y comunidades de propietarios. "Esta futura ayuda estará muy bien pero más allá de lo estético, me gustaría pudiéramos dar seguridad todas esas viviendas, garajes y comunidades afectadas", ha explicado Sanz.

La alcaldesa de Benetússer ha finalizado su intervención solicitando al comisionado que exista colaboración real y que para ello los municipios necesitan que se les reporte la información de las actuaciones y no solo se les solicite rellenar cuestionarios a los que "nunca se tiene respuesta".