Burjassot incorpora un dinamómetro para medir la velocidad y potencia de los patinetes eléctricos

Garantizar la seguridad de la ciudadanía y que sus desplazamientos sean seguros, es una premisa básica para la Policía Local de Burjassot. Por este motivo, y pensando siempre en ese servicio y beneficio a la ciudadanía, desde la Policía Local de Burjassot se ha iniciado una nueva campaña específica de control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), especialmente patinetes eléctricos, con el objetivo de garantizar que todos cumplan con los límites de velocidad y potencia establecidos por la normativa vigente.

Para llevar a cabo estos controles, Burjassot ha incorporado un nuevo dinamómetro homologado y certificado, una herramienta pionera, tal y como han señalado desde la Policía Local, que permite medir de manera inmediata y precisa la velocidad máxima y la potencia de los patinetes. Este equipo emite un informe técnico con validez legal, lo que otorga plena seguridad jurídica a las actuaciones policiales en caso de detección de vehículos que excedan los parámetros legales.

Medidor de velocidad de patinetes usado por la Policía Local. / A.B.

Con esta iniciativa, la Policía Local de Burjassot busca incrementar la seguridad vial, reducir la siniestralidad relacionada con los VMP y reforzar la convivencia entre peatones, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos en el espacio urbano.

La campaña incluye controles en diferentes puntos del municipio y acciones informativas dirigidas a recordar a las y los usuarios las normas básicas de circulación y las características que debe cumplir un VMP para ser considerado legal.