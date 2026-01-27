Catarroja: el 77,7 % de la población valora como buena o muy buena la calidad de vida en 2025

El Ayuntamiento de Catarroja ha presentado los resultados del Estudio de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos 2025, una investigación que se realiza desde 2002 y que analiza la percepción de la ciudadanía sobre cómo se vive en el municipio y el funcionamiento de los servicios municipales.

El estudio, basado en 800 encuestas presenciales realizadas entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, revela que la calidad de vida en Catarroja obtiene una valoración media de 3,8 puntos sobre 5, con un 77,7 % de la población que la califica como buena o muy buena. Además, el informe destaca una visión claramente positiva respecto al futuro del municipio.

En este sentido, el 77,8 % de las personas encuestadas considera que la calidad de vida mejorará en los próximos dos años, lo que supone un aumento significativo de las expectativas en comparación con estudios anteriores. “La ciudadanía es consciente de las dificultades vividas en el último año, pero también demuestra confianza en la capacidad del municipio para avanzar y mejorar”, ha señalado Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, quien ha destacado que estos datos “refuerzan la necesidad de seguir trabajando con planificación, escucha activa y visión de futuro”.

Presentación de la encuesta. / A.C.

El informe señala que la percepción actual de la calidad de vida está condicionada por los efectos de la dana de octubre de 2024. Entre los principales factores que influyen negativamente se encuentran la limpieza de las calles, la sensación de inseguridad, el ritmo de los procesos de reconstrucción, la movilidad y el estado de las infraestructuras, aspectos que el Ayuntamiento ya ha incorporado como prioritarios en su agenda de actuación.

“La dana supuso un punto de inflexión para nuestro municipio y ha marcado la percepción ciudadana, pero también nos ha dado una hoja de ruta clara sobre qué debemos mejorar y acelerar”, ha afirmado la alcaldesa.

Valoración positiva de la gestión municipal

La encuesta refleja también una valoración positiva de la gestión municipal, ya que el 78,5 % de la ciudadanía considera buena o muy buena la prestación de los servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Catarroja, un dato que pone de manifiesto la confianza mayoritaria en los servicios municipales, especialmente en un contexto marcado por las consecuencias de la dana.

Por otro lado, el estudio muestra una alta concienciación ciudadana sobre el impacto del cambio climático, ya que el 92,4 % de la población considera que tendrá un impacto directo en la calidad de vida.

Además de ofrecer una fotografía actualizada de la percepción ciudadana, este estudio sirve como herramienta clave para la planificación municipal y para el desarrollo de la Agenda Urbana de la Reconstrucción, integrando las prioridades y necesidades expresadas por la población.