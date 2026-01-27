El cocinero de las calderas de Moncada: "El origen de la discrepancia estuvo en la morcilla"

La falta de morcilla, eso es, según el propietario del catering contratado para cocinar las calderas d'arròs amb fesols i naps de Moncada, lo que indignó a los vecinos, y que ha motivado que el ayuntamiento repita la entrega de 2.000 raciones el próximo domingo 1 de febrero.

Jesús Pérez, propietario de esta empresa afincada en Vall d'Uixó, experta en cocinados multitudinarios por toda España, afirma que su empresa se ciñó a los ingredientes que parecían en el pliego de condiciones: judía argentina, cansalà, manitas y espinazo de cerdo, penca, patatas y arroz valenciano. "Nos extrañó que no estuviera la butifarra, porque hemos hecho calderas en muchos pueblos y siempre la hemos puesto, pero en este tipo de contrataciones con organismos públicos hay que ceñirse al pliego de condiciones, y lo hemos cumplido a rajatabla", responde.

La preparación de los calderos en Moncada este domingo, / L-EMV

De la misma forma asegura que cumplió con el horario, que estipulaba el cocinado a partir de las 8 horas, así como con la cantidad, que marcaba 1.200 raciones en 8 calderas, "aún dimos 200 más", y que es falso que el arroz estuviera quemado,"puedo enseñar el fondo de las calderas para demostrar que no estaba agarrado", y que tampoco faltaban ingredientes: "las fotos de las raciones pueden ser engañosas, a lo mejor no te toca carne o cansalà, pero eso no significa que no lleve, lo que no llevaba era morcilla y por eso se quejó la gente en el reparto", aplica.

Tal es así, que los organizadores acudieron a Massamagrell a comprar morcillas para añadirlas, "y se añadió en el último caldero, aunque ya con el cocinado empezado".

"Trabajamos con más de 30 administraciones públicas"

Pérez afirma que el consistorio no se ha dirigido a él, "y no tiene nada a lo que acogerse, porque cumplimos estrictamente con el pliego de condiciones. Si ellos quieren repetir el cocinado el próximo domingo es cosa suya, nosotros hicimos un buen cocinado y el arroz estaba bien", apuntó.

De hecho, Pérez defiende su profesionalidad con los múltiples contratos por toda España con instituciones públicas: "Trabajamos con más de 30 administraciones públicas al año y los pliegos de condiciones se releen hasta la última coma. El Ayuntamiento de València, el de Castelló, Arroyomolinos, Ciempozuelo, Cerdanyola del Vallès, Salou, Piera, Sagunt, Junta Central Fallera,Generalitat Valenciana, Diputació de Guadalajara, son algunos con los que hemos trabajado y nunca ha habido ningún problema, más que alguna incidencia del tipo de horario", relata.