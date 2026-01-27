El espacio comunitario de l'Horta Sud coge forma con la participación de treinta asociaciones
La Fundació Horta Sud impulsa un proceso colectivo para conformar lo que será la sede comunitaria y resiliente tras el paso de la dana
Más de cuarenta personas de cerca de treinta asociaciones de l'Horta Sud han participado en una nueva jornada impulsada por la Fundació Horta Sud para continuar definiendo el futuro espacio comunitario ubicado en Benetússer. Un encuentro que forma parte de un proceso colectivo que va mucho más allá de la rehabilitación de un edificio y que tiene como objetivo crear comunidad, reforzar vínculos y dignificar el tejido asociativo.
Esta segunda jornada participativa da continuidad al primer encuentro celebrado el pasado mes de julio, en la cual se recogieron ideas sobre usos, actividades y necesidades del espacio. En esta ocasión, la sesión se ha centrado en la sostenibilidad, la gestión y los usos compartidos, profundizando en cómo hacer que el proyecto sea útil, vivo y con proyección de futuro.
Entre las dos jornadas han participado cerca de cincuenta asociaciones de la comarca, de categorías diversas como vecinales, culturales, deportivas, ecologistas o de diversidad funcional, reforzando la transversalidad e inclusión del proyecto. Además, siete de estas asociaciones se han implicado en las dos jornadas, consolidando así un proceso basado en el compromiso y la corresponsabilidad.
Sostenibilidad económica sin perder el ADN comunitario
Algunas de las cuestiones que se han trabajado en esta última jornada han sido cómo garantizar la sostenibilidad económica del espacio sin perder su carácter comunitario, qué fórmulas son viables para cubrir los gastos, cómo organizar el uso del espacio de manera justa para que funcione para todas las asociaciones y cómo coordinarse en el día a día para garantizar esta viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
Las dos sesiones han sido dinamizadas por el equipo de Arquitectura sin Fronteras, Quatorze, Enpeu y Quidam, entidades que colaboran en el desarrollo del programa de regeneración comunitaria de barrios Asertos, del cual forma parte el arquitecto y salubrista Daniel Millor Vela, Premio Princesa de Girona Social 2024.
El espacio comunitario
Actualmente, el espacio se encuentra en una primera fase de demolición previa a su rehabilitación. El edificio, una antigua discoteca que ya estaba abandonada antes de la dana, ha sido adquirido por la Fundació Horta Sud en colaboración con la Fundación Princesa de Girona. Esta entidad trabaja codo a codo con la Fundació Horta Sud para restaurar el local y convertirlo en un espacio que dé respuesta a las necesidades reales del tejido social.
Más allá del espacio físico, el proyecto tiene como objetivo consolidar una red sólida de asociaciones y organizaciones que compartan conocimientos, recursos y experiencias, reforzando los vínculos de apoyo mutuo y mejorando la capacidad de respuesta de la comunidad.
En este marco, el proyecto toma como referencia el modelo de los Resilience Hubs, espacios comunitarios que nacen del propio tejido social y se construyen a partir de las necesidades reales de las personas y colectivos que los usan. El espacio está pensado para tener un recorrido largo en el tiempo con la voluntad de garantizar la proyección de futuro y la continuidad como espacio útil y vivo para el tejido asociativo. Además, la iniciativa se construye desde una lógica de responsabilidad colectiva, en la cual la Fundació Horta Sud actúa como impulsora, pero no como único agente.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
- Quique Dacosta abre el restaurante Flores Raras en València