La falla Lauri Volpi de Burjassot entrega sus premios a la contribución social, cultural y solidaria de personas y entidades

La falla Lauri Volpi de Burjassot celebró el sábado pasado por la noche, en sus instalaciones, la gala de Premios Lauri Volpi con que la comisión distingue a aquellas personas o colectivos sin ánimo de lucro que se significan por sus actividades de carácter social y cultural. Como explicó, previamente al acto de entrega, el presidente de la entidad, Ricardo Zorío, estos galardones “nacen del sentir de los propios falleros y del deseo de reconocer trayectorias y valores que engrandecen la fiesta y la sociedad”.

En su XI edición, el casal del tenor italiano reconoció, en la categoría de Contribución a la Solidaridad, la labor de sensibilización a Noah Higón Bellver por su lucha contra el síndrome de Ménière, enfermedad “rara” que afecta a la audición y el equilibrio; en la categoría de Contribución a la Sociedad, a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, y, en la categoría de Contribución al Mundo Fallero, al comunicador Vicente Alventosa Carro. Asimismo el jurado concedió, a título póstumo, el Premio Especial Lauri Volpi a la fallera Beatriz Catalá Ribas, referente de la comisión burjasotense en lo que se refiere a proyectos y actividades.

La velada de los XI Premios Lauri Volpi, que condujo la fallera Rosa Maria Ruiz, contó con la presencia de numerosos agentes del tejido asociativo de la ciudad y una representación municipal encabezada por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot, Estefanía Ballesteros, acompañada de la presidenta de la Federació de Falles local, María José Carretero.