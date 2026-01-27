La falla Lauri Volpi de Burjassot entrega sus premios a la contribución social, cultural y solidaria de personas y entidades
Los premiados son Noah Higón, Vicente Alventosa, Beatriz Catalá y la Asociación contra el cáncer
La falla Lauri Volpi de Burjassot celebró el sábado pasado por la noche, en sus instalaciones, la gala de Premios Lauri Volpi con que la comisión distingue a aquellas personas o colectivos sin ánimo de lucro que se significan por sus actividades de carácter social y cultural. Como explicó, previamente al acto de entrega, el presidente de la entidad, Ricardo Zorío, estos galardones “nacen del sentir de los propios falleros y del deseo de reconocer trayectorias y valores que engrandecen la fiesta y la sociedad”.
En su XI edición, el casal del tenor italiano reconoció, en la categoría de Contribución a la Solidaridad, la labor de sensibilización a Noah Higón Bellver por su lucha contra el síndrome de Ménière, enfermedad “rara” que afecta a la audición y el equilibrio; en la categoría de Contribución a la Sociedad, a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, y, en la categoría de Contribución al Mundo Fallero, al comunicador Vicente Alventosa Carro. Asimismo el jurado concedió, a título póstumo, el Premio Especial Lauri Volpi a la fallera Beatriz Catalá Ribas, referente de la comisión burjasotense en lo que se refiere a proyectos y actividades.
La velada de los XI Premios Lauri Volpi, que condujo la fallera Rosa Maria Ruiz, contó con la presencia de numerosos agentes del tejido asociativo de la ciudad y una representación municipal encabezada por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Burjassot, Estefanía Ballesteros, acompañada de la presidenta de la Federació de Falles local, María José Carretero.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
- Quique Dacosta abre el restaurante Flores Raras en València