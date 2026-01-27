Vaivén
Llorca recibe a la exalcaldesa y al futuro alcalde de Llocnou
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha querido tener un gesto con los representantes municipales del municipio más pequeño de España, al recibir en audiencia a la hasta ahora alcaldesa de Llocnou, Paqui Llopis (PP), al que será futuro alcalde Nicolás Pérez y al que es alcalde accidental, Rubén Molina, hasta la fecha del próximo pleno de investidura de Pérez.
Llorca se ha interesado sobre la situación posdana en el municipio y sus necesidades en la reconstrucción, además de mostrar su apoyo al nuevo y demandado consultorio auxiliar de Sanidad, pues los vecinos tienen que ir al médico a Alfafar.
Asimismo los ediles populares también le han trasladado la necesidad de tener seguridad ciudadana en el municipio -Llocnou no tiene Policía Local- mediante una colaboración, a través de un convenio con la policía autonómica y con policías locales de otros municipios. Una cuestión que también se debe abordar con la Delegación del Gobierno, para la que ya han pedido cita.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona