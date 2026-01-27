Llorca recibe a la exalcaldesa y al futuro alcalde de Llocnou

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha querido tener un gesto con los representantes municipales del municipio más pequeño de España, al recibir en audiencia a la hasta ahora alcaldesa de Llocnou, Paqui Llopis (PP), al que será futuro alcalde Nicolás Pérez y al que es alcalde accidental, Rubén Molina, hasta la fecha del próximo pleno de investidura de Pérez.

Llorca se ha interesado sobre la situación posdana en el municipio y sus necesidades en la reconstrucción, además de mostrar su apoyo al nuevo y demandado consultorio auxiliar de Sanidad, pues los vecinos tienen que ir al médico a Alfafar.

Asimismo los ediles populares también le han trasladado la necesidad de tener seguridad ciudadana en el municipio -Llocnou no tiene Policía Local- mediante una colaboración, a través de un convenio con la policía autonómica y con policías locales de otros municipios. Una cuestión que también se debe abordar con la Delegación del Gobierno, para la que ya han pedido cita.