La Mancomunitat exige a la Generalitat acelerar la reconstrucción de los colegios arrasados: "2.000 alumnos siguen en barracones"

La reconstrucción educativa tras la dana vuelve a situarse en el centro del debate en la comarca de l'Horta Sud. El comisionado para la Reconstrucción de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, ha mantenido este martes en la sede de la Mancomunitat de l’Horta Sud su primer encuentro con alcaldías y equipos técnicos de la comarca para revisar el estado de las actuaciones y los problemas que aún arrastran los municipios más afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

En la reunión, el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, trasladó una exigencia concreta al Consell: "celeridad" y prioridad para la construcción de las infraestructuras educativas destruidas y para resolver las deficiencias que persisten en los centros dañados. Como respaldo, entregó a Mérida un dossier elaborado por la entidad comarcal con información aportada por Concejalías de Educación y comunidades educativas, centrado en la situación de los municipios con barracones o con centros demolidos.

“No puede perpetuarse”: 2.000 estudiantes aún en aulas prefabricadas

Cabanes advirtió de que, desde la dana, se ha vuelto a una realidad que la comarca quiere dejar atrás: los prefabricados. Según trasladó, actualmente, hay 2.000 estudiantes en barracones, una situación que reclamó que sea "transitoria" y con soluciones definitivas cuanto antes.

El presidente comarcal puso el acento en el impacto humano sobre los alumnos y alumnas: “No estamos hablando de poner unos prefabricados porque se crea un nuevo colegio o se amplía otro, sino de niñas y niños que han sufrido un fuerte impacto psicológico y emocional en la dana y su escuela era una referencia de espacio seguro, que ahora han perdido”.

Alcaldes, alcaldesas y concejales en la reunión con el comisionado. / MHS

Además de acelerar plazos, pidió consenso con ayuntamientos y comunidades educativas, y reclamó abrir procesos de participación infantil para que el alumnado pueda opinar sobre cómo quiere que sean sus futuros centros, citando el estudio “Con el barro en la mochila” impulsado por Save the Children y elaborado por la Universitat de València con colaboración comarcal. Una participación para que “niños y niñas puedan expresar cómo quieren que sean sus colegios”, expuso Cabanes.

Incidencias en varios municipios

El informe entregado al comisionado recoge, entre otras cuestiones, deficiencias en los barracones del colegio Orba (Alfafar), problemas pendientes en el CEIP Blasco Ibáñez (Beniparrell) y la situación en centros de Catarroja, como el IES Berenguer Dalmau. También incluye referencias a centros en Albal, Aldaia, Benetússer y Massanassa, además de Utiel, por quejas trasladadas por su comunidad educativa a la Mancomunitat.

También sobre la mesa: el colector oeste y la separación de aguas

Al margen del ámbito escolar, Cabanes aprovechó el encuentro para trasladar a Mérida la preocupación de los ayuntamientos colindantes con la Pista de Silla por el colector oeste y las canalizaciones de la depuradora Epsar bajo esa infraestructura.

"Hablamos de niñas y niños que han sufrido un fuerte impacto psicológico y emocional en la dana" Jose F. Cabanes — Presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud

Según expuso, resulta “ilógico” exigir a los municipios la separación de pluviales y residuales si la salida final sigue concentrándose en ese colector, y defendió que la Generalitat debería abordar la separación en ese punto por su impacto, también, en l’Albufera.

La reunión deja un mensaje nítido desde l’Horta Sud: la reconstrucción no puede quedarse en soluciones provisionales. Y en educación, sostienen, la urgencia tiene nombre y apellidos: volver cuanto antes a colegios definitivos, seguros y estables.