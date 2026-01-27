Meliana estudia reconvertir bajos comerciales en viviendas para frenar la salida de jóvenes

Meliana ha dado un nuevo paso en su política de vivienda con el objetivo de aumentar la oferta en el municipio y frenar la salida de población joven. La alcaldesa Trini Montañana (PP) ha recibido la visita del secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández Miralles, y de la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EvhA), Estefanía Martínez Martínez, en una jornada de trabajo para impulsar la construcción de nuevas Viviendas de Protección Pública (VPP) en terrenos municipales.

Según ha explicado el consistorio, el encuentro ha servido para supervisar “in situ” las parcelas que el Ayuntamiento destinará a este proyecto, que se integrará en los planes de promoción de vivienda pública de la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa ha enmarcado el avance en los compromisos de su equipo de gobierno y ha señalado que el principal objetivo es que “los vecinos y vecinas puedan optar a una vivienda en su propio pueblo”, admitiendo a la vez las limitaciones de suelo público disponibles. Montañana también ha subrayado que esta actuación supondría la segunda promoción de vivienda protegida levantada en Meliana.

Bajos comerciales como alternativa ante la falta de suelo

Uno de los principales condicionantes del municipio es su singular situación territorial: el término municipal está protegido al 100% por la Ley de la Huerta, lo que limita la posibilidad de ampliar suelo urbanizable. En este contexto, el Ayuntamiento estudia medidas alternativas, como permitir que determinados bajos comerciales puedan transformarse en viviendas si cumplen requisitos técnicos, una vía con la que se pretende generar oferta sin crecer en extensión.

Conversaciones para alquileres asequibles dirigidos a jóvenes

En paralelo, el gobierno local asegura estar negociando con una empresa del municipio para poner en marcha viviendas de alquiler a precios asequibles orientadas específicamente a jóvenes de Meliana, con la intención de abrir nuevas opciones más allá de la promoción pública clásica.

Con estas líneas de trabajo —vivienda protegida, reconversión de locales y alquiler asequible—, el Ayuntamiento plantea un paquete de medidas para aliviar la presión residencial en un municipio con poco margen para crecer y con el reto de mantener a su población joven.