Mislata presenta el mayor presupuesto de su historia: 48,1 millones para 2026 y récord de gasto social

El gobierno socialista que preside el alcalde Bielsa destinará en 2026 más de 9,3 millones de euros al área de Bienestar Social, lo que supone un aumento del 53,31 % respecto al año anterior

Carlos F. Bielsa y M. Luisa Martínez.

Carlos F. Bielsa y M. Luisa Martínez. / A.M.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Mislata

El Ayuntamiento de Mislata llevará esta semana al pleno municipal el presupuesto de 2026, que asciende a 48.086.443 euros, el más elevado registrado hasta la fecha en el municipio. Las cuentas crecen en 2,13 millones respecto a 2025, un incremento aproximado del 4,6 por ciento, y sitúan el gasto social en su máximo histórico, con el foco puesto en los servicios públicos y la inversión directa en los barrios.

Según el documento presentado por el gobierno municipal del PSPV-PSOE que preside el alcalde Carlos F. Bielsa, el área de Bienestar Social concentra uno de los mayores saltos presupuestarios: supera los 9,3 millones de euros, lo que supone un 53,31 % más que el ejercicio anterior y equivale al 19 % del presupuesto total.

El alcalde Bielsa ha defendido que las cuentas municipales de 2026 “refuerzan el modelo de ciudad” con “más servicios públicos, más protección social, más seguridad y más inversiones” orientadas a mejorar el día a día de la ciudadanía, y remarca que una parte de las actuaciones responde a iniciativas vecinales canalizadas mediante procesos de participación.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Mª Luisa Martínez Mora, subraya la reducción de la deuda municipal hasta 10 millones de euros (frente a los 39,5 millones de 2011) y asegura que el presupuesto se plantea “sin incrementar la presión fiscal”, pese a contemplar nuevos planes de endeudamiento para inversiones.

Más seguridad ciudadana, igualdad y cultura

Entre las áreas que más crecen destacan Seguridad Ciudadana, con más de 5,7 millones y un aumento del 18,32 %, así como Políticas de Igualdad, que sube más de un 26 %. También se registra un incremento notable en Cultura (un 63 % más) y en Deportes (cerca del 10 %).

Además, Participación Ciudadana casi triplica su dotación para reforzar la programación de actividades, mientras que el bloque de políticas para las personas —Educación, Infancia, Juventud y Personas Mayores— también aumenta.

Un millón para el Auditorio

En el capítulo inversor, el presupuesto prevé financiar las actuaciones con recursos propios del consistorio y prioriza la mejora del urbanismo en los barrios, la modernización del alumbrado, el refuerzo y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y la ampliación de cámaras de videovigilancia y sistemas de audio de alertas a la población.

Además, se incluyen partidas para rehabilitar y adecuar locales municipales. La intervención más destacada del ejercicio será la adecuación del Auditorio Municipal, con una inversión prevista de un millón de euros, la mayor actuación por volumen de gasto para 2026.

Más transferencias del Estado

En el apartado de ingresos, el Ayuntamiento apunta a un aumento de las transferencias procedentes del Estado, ligado a la compensación de tributos, como uno de los elementos que permite reforzar la capacidad financiera local y sostener la ampliación de políticas públicas.

