Llocnou de la Corona: el futuro alcalde Nicolás Pérez que lideró la llegada de comida tras la dana

Nicolás Pérez González, un profesional autónomo que se dedica a cuestiones relacionadas con el medioambiente, será el futuro alcalde de Llocnou de la Corona, el pueblo más pequeño de España. A sus 55 años, el ahora primer teniente de alcalde y edil de la Reconstrucción tras la dana se convertirá el viernes, 6 de febrero, en el nuevo mandatario de esta localidad de l'Horta Sud tras la renuncia de la alcaldesa del PP, Paqui Llopis, que ha decidido dar un paso al lado para dedicar más tiempo a su trabajo y a la familia, tal como informó Levante-EMV.

Pérez capitaneó desde el minuto uno la coordinación de ayuda para el municipio tras la riada que afectó al centenar de vecinos y vecinas en la riada. El futuro alcalde recuerda que fue andando hasta València, cruzando un puente sobre el nuevo cauce del río Turia, para llegar hasta el Cap i Casal en busca de comida y agua.

El edil desde 2019 en el consistorio rememora que llegó a alquilar un coche para llevar los alimentos y garrafas de agua a sus vecinos el día 31 de octubre, ya que en ese momento denunciaba que la sensación en el pueblo más pequeño de España era de “abandono total”. La mayor parte de los residentes son personas mayores que "no podían moverse ni desplazarse" de una población arrasada por la riada. Por eso su objetivo era claro: conseguir un vehículo para llevar comida a la población, sobre todo a la más mayor, que estaba “totalmente desamparada”.

Coordinación

Asimismo, junto a la hasta hace nada alcaldesa Llopis y los otros tres ediles y edilas, estuvo en permanente contacto con las fuerzas de seguridad, Generalitat, Diputación y Gobierno para coordinar la llegada de efectivos y ayuda a la población. "Fueron días y semanas muy largas", recuerda el futuro alcalde, que destaca los meses de "coordinación" con otras administraciones y la organización del voluntariado que llegaba de otras provincias hasta Llocnou, que les dedicó un homenaje antes de finalizar 2025.

Peatonalización integral

Como grandes hitos de la gestión del que va a ser alcalde al frente de las áreas de Urbanismo, Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana, González llevó a cabo la peatonalización integral del municipio durante el pasado mandato siendo todo el municipio de plataforma única permitiendo la exclusión del tráfico rodado, pues solo tienen acceso los coches a los garages de las casas que tienen vado.

También como concejal de Seguridad Ciudadana ha puesto especial hincapié en que Llocnou cuente con policía a través de mancomunar servicios con otros ayuntamientos.

Ante el "paso al lado" de Llopis, la primera mujer en la alcaldía de Llocnou, el que va a ser alcalde asegura que "todos somos un equipo y todo lo logrado se ha conseguido entre todos los concejales. La corporación no es conservadora y seguiremos en esa línea de trabajo para continuar con los proyectos para transformar el municipio", como acabar un consultorio auxiliar para que llegue el médico al pueblo, ya que ahora se desplazan a Alfafar.

"Me siento capacitado para seguir con el trabajo que iniciamos hace seis años", resaltó Nicolás, que hoy será recibido por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el Palau, junto a la exalcaldesa Llopis y el alcalde accidental Rubén Molina.

Alcaldía accidental para Rubén Molina

El Ayuntamiento de Llocnou de la Corona ha celebrado este lunes el pleno extraordinario en el que ha tomado en consideración la renuncia de Paqui Llopis como alcaldesa del pueblo más pequeño de España.

Los cinco concejales del PP que forman el gobierno de Llocnou. / Levante-EMV

Tras el escrito que presentó el pasado miércoles para formalizar su renuncia, aunque seguirá de regidora de Participación Ciudadana y Fiestas, procedía que el pleno -formado por cinco ediles del PP- tuviera conocimiento de la decisión de Llopis de dejar la vara de mando, casi siete años después, por "motivos personales, familiares y profesionales".

Tras la decisión de Llopis, el pleno ha aprobado que el concejal Rubén Molina Fernández sea el alcalde accidental del municipio de l'Horta Sud hasta el próximo 6 de febrero, que es cuando se votará la elección del nuevo alcalde. La sesión extraordinaria se debe convocar en un plazo de diez días hábiles.

Molina, que presidirá la corporación durante unos días, es el Concejal de Hacienda y Proyectos Europeos. Es regidor desde 2019 y ha dirigido la vertiente económica del municipio más pequeño de España y la comarca, aprobando unos presupuestos municipales para este año 2026 de más de 150.000 euros. En concreto 151.200 euros, que continúa siendo el presupuesto más bajo de toda l'Horta Sud.