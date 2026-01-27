Una nueva iglesia del siglo XXI para Torrent

En tiempos difíciles para la Iglesia, cuando la asistencia a los templos y la práctica religiosa en España experimentan un descenso sostenido, con cerca de 280.000 creyentes menos al año y un 43% de la población se declara no religiosa, Torrent ha anunciado que levantará una nueva parroquia, con todos los adelantos propios de una infraestructura del siglo XXI.

La Parroquia de San Juan Bosco de Torrent se encuentra inmersa en los preparativos de un acontecimiento histórico y largamente esperado por la comunidad parroquial y por la ciudad. El próximo viernes 30 de enero de 2026, a las 19:00 horas, tendrá lugar el acto litúrgico de bendición y colocación de la primera piedra del nuevo Templo Parroquial de San Juan Bosco, seguido de la celebración de la Eucaristía, en la Iglesia Parroquial San Juan Bosco de Torrent. El acto estará presidido por Enrique Benavent Vidal, Arzobispo de Valencia, y contará con la presencia institucional del Ayuntamiento de Torrent, encabezado por su alcaldesa, Amparo Folgado, junto a miembros del equipo de gobierno municipal. El consistorio ofreció una permuta del suelo donde se ubica el templo ya existente y se levantará el nuevo.

La celebración adquiere un significado especial al coincidir con la festividad del titular de la parroquia, San Juan Bosco, que se celebra el 31 de enero, y se enmarca además dentro de la visita pastoral que el Arzobispo de Valencia y los obispos auxiliares están realizando en las parroquias de Torrent, Paiporta y Picanya.

Recreación virtual del interior del templo. / P.S.B.

José Luis Viguer Sánchez, cura-párroco de San Juan Bosco, ha querido invitar públicamente a feligreses, vecinos y vecinas de Torrent a participar en este evento, que marca un antes y un después en la historia de la parroquia. “Es un momento de profunda gratitud y esperanza. Después de más de cinco décadas, el sueño de contar con un templo parroquial en su ubicación definitiva comienza a hacerse realidad”, ha señalado.

Abrió hace 52 años enun local en el Vedat

El nuevo templo se construirá en la zona de la Marxadella, con puerta principal orientada hacia la calle Padre Méndez, poniendo fin a un largo recorrido iniciado hace 52 años, cuando la parroquia abrió sus puertas por primera vez en unos locales de la Avenida al Vedat. Desde entonces, generaciones de fieles han sostenido con esfuerzo y compromiso la vida parroquial, esperando el momento de ver levantada su iglesia definitiva.

Este proyecto es la culminación del sueño iniciado por el primer párroco, el torrentino D. Juan Fernández Mora (†), y continuado por quienes le sucedieron: D. Agustín Alcalde Pardo, D. Luis Miguel Cerda Ferri y el actual párroco, D. José Luis Viguer Sánchez. Un sueño compartido por toda la comunidad parroquial que ahora comienza a ver la luz con la colocación de la primera piedra.

Los antecedentes de este largo proceso se remontan al 17 de septiembre de 2001, cuando, gracias a la colaboración de los sacerdotes del Arciprestazgo de Torrent y a una permuta de terrenos con el Ayuntamiento, se formalizó en escritura pública la adquisición del suelo. Posteriormente, el 29 de junio de 2003, en un acto presidido por el entonces Arzobispo de Valencia, D. Agustín García-Gasco Vicente, se colocó la primera piedra del nuevo Centro Parroquial San Juan Bosco.

La nueva entrada a la Iglesia estará por la calle Pedro Méndez. / A.T.

El proyecto inicial, diseñado por los arquitectos Gerardo Puchol Cervera y Manuel Ros Mora, contemplaba un complejo multifuncional con planta baja, sótano y primera planta, destinado a catequesis, formación, ayudas sociales y actividades parroquiales, junto al templo que albergaría la iglesia de San Juan Bosco. Una historia de esfuerzo colectivo que enlaza pasado y futuro, como ya ocurrió hace 75 años con la iglesia del Monte Vedat.

Un nuevo impulso llegó el 25 de octubre de 2024, cuando, tras la misa de envío, se presentó públicamente el proyecto del nuevo templo, elaborado por los arquitectos Alberto Oscar Cedro y Adolfo Alonso Durá. Durante el acto, dirigido por el párroco, se proyectó un video que mostró una imagen espectacular de cómo será la futura parroquia, despertando ilusión y emoción entre los asistentes. “No se trata solo de un edificio, sino de un espacio de encuentro con Dios, fe y servicio para las generaciones presentes y futuras”, afirmó entonces D. José Luis.

Web de la parroquia

Ese mismo día se presentó también la nueva página web de la parroquia, con un diseño visual, intuitivo y accesible, que permite realizar gestiones como bautizos, bodas o comuniones, consultar noticias y visualizar el video del nuevo templo.

En el ámbito administrativo, el proyecto ha seguido todos los trámites necesarios. La Junta de Govern Local de Torrent, en sesión del 24 de marzo de 2025, acordó someter el Estudio de Detalle a información pública, publicándose los correspondientes edictos en prensa, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el tablón municipal. Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento del 3 de julio de 2025 aprobó por unanimidad la modificación del Estudio de Detalle presentado por la Parroquia San Juan Bosco.

La alcaldesa Amparo Folgado ha destacado la importancia de este proyecto para la ciudad: “Torrent gana no solo un nuevo templo, sino un espacio que contribuirá a la vida social, cultural y espiritual del municipio. Es un proyecto que engrandece a la ciudad y refleja el trabajo conjunto entre la Iglesia y el Ayuntamiento”.

Por su parte, el párroco ha animado a todos a participar en el acto del viernes: “Colocar esta primera piedra es dar gracias por lo vivido y comprometernos con lo que viene. Invitamos a toda la ciudad a acompañarnos en este día tan significativo”.

La Parroquia de San Juan Bosco comienza así una nueva etapa, asentando los cimientos de un templo que será símbolo de fe, perseverancia y futuro para Torrent.