La Passejà del Guió abre los actos festivos de Sant Blai en Torrent

Las fiestas en honor a Sant Blai de Torrent comenzaron oficialmente este domingo con la celebración de la tradicional Passejà del Guió, uno de los actos más emotivos y entrañables del programa festivo y que marca cada año el inicio de esta popular festividad en la ciudad.

A primera hora de la mañana, los clavarios y clavariesas, acompañados por sus familiares, se concentraron en la puerta de la Parroquia de San Luís Bertrán para asistir a la bendición e imposición de las medallas, realizada por el párroco D. Jesús Rodríguez. Tras la misa, dio comienzo la Passejà del Guió de Sant Blai, un recorrido festivo por las calles del barrio en el que participaron todos los niños y niñas clavarios y clavariesas, convirtiéndose en una jornada especialmente dedicada a los más pequeños.

Al regreso a la parroquia tuvo lugar el recitado del verso, uno de los momentos más tradicionales del acto, que puso el broche final a una mañana cargada de emoción, ilusión y ambiente festivo.

En esta edición, la fiesta cuenta con la participación de 7 clavarios y 12 clavariesas, además de las dos niñas del milagro, Daniela Chirivella y Mariola Farinós. Como madres colaboradoras participan las niñas Marta Furió, Mª Carmen Fernández y Emma Requena, configurando un grupo que simboliza la continuidad y el relevo generacional de esta tradición tan arraigada.

Una fiesta profundamente arraigada en la ciudad

Con este acto, Torrent dio inicio a unas fiestas en honor a Sant Blai, santo protector de la garganta, que pese a no ser patrón de la ciudad despierta cada año una gran devoción entre vecinos y vecinas. La festividad es una de las celebraciones con mayor arraigo, participación y mantenimiento de costumbres torrentinas.

El 3 de febrero, la instalación de la feria y el porrat a lo largo de la calle Ramón y Cajal vuelve a convertir esta vía en un punto de encuentro, con puestos de artesanía, comida tradicional, frutos secos, dulces, tómbolas y atracciones, creando un ambiente festivo que atrae tanto a vecinos como a visitantes.

Entre las tradiciones más populares destaca la venta de los gaiatos, elaborados con rosquilleta o panquemao, y de los sanblaiets, que son bendecidos en la parroquia, así como la costumbre de ponerse aceite bendecido en la garganta como señal de protección al santo.

Los clavarios y clavariesas, en su mayoría niños y niñas, son los auténticos protagonistas de la festividad, representando el milagro de Sant Blai y manteniendo viva una tradición que forma parte del patrimonio cultural e inmaterial de Torrent. En el ámbito gastronómico, el rossejat torrentí vuelve a ser el plato típico del día en muchos hogares.

La Feria del Chocolate, un atractivo añadido

Como complemento a los actos tradicionales, el Ayuntamiento de Torrent ha impulsado nuevamente la Fira del Xocolate, ubicada en la Avenida al Vedat, que se celebra durante cinco jornadas y concluirá el próximo 3 de febrero, coincidiendo con la festividad de Sant Blai. Una iniciativa que atrae a miles de visitantes y refuerza el carácter festivo, gastronómico y turístico de estas celebraciones.