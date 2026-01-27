Paterna refuerza el Club de Empleo con tres ediciones en 2026

Un total de 15 personas reciben desde hoy y hasta el próximo 19 de febrero formación presencial del Club de Empleo 2026 con motivo de la celebración de esta edición que organiza el Ayuntamiento de Paterna y a la que se han vuelto a inscribir gratuitamente más de 120 personas. Así lo ha destacado el concejal de Empleo, Julio Fernández, quien ha incidido en "la gran acogida de este servicio municipal año tras año, altamente demandado y con resultados muy positivos en términos de inserción laboral".

A este respecto, Fernández ha señalado que “del mismo modo que ocurrió el año anterior, cuando tuvo que ampliarse este programa con dos ediciones más, este 2026 hemos vuelto a impulsar tres ediciones dado el alto número de paterneros y paterneras preinscritos para mejorar en la búsqueda de un empleo de calidad y estable”.

Este programa formativo tiene como objetivo facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas desempleadas de Paterna. Las sesiones se celebran los martes y jueves, en horario de 10:00 a 12:00 horas, en la Escuela de Adultos de Paterna.

Itinerario grupal en ocho sesiones

El Club de Empleo consiste en un itinerario grupal y presencial de ocho sesiones centradas en la búsqueda activa de empleo, en las que se trabajan aspectos como la elaboración y mejora del currículum, la preparación de entrevistas, el uso de redes sociales y herramientas digitales, el autoconocimiento profesional, la carta de presentación, la búsqueda de cursos, las habilidades sociales aplicadas al mundo laboral o el desarrollo de competencias profesionales, entre otros contenidos.

Por último, Fernández ha recordado que para participar en este Club de Empleo es necesario estar inscrito en la Agencia Pública de Colocación Labora, estar empadronado/a en Paterna, contar con conocimientos básicos de informática y disponer de una cuenta de correo electrónico.