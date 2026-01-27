Así será el barranco anti danas en Picanya

Picanya transformará todo el margen izquierdo del barranco del Poyo a su paso por el damnificado municipio de l’Horta Sud tras la dana de octubre de 2024. El consistorio ha anunciado «la mayor inversión de fondos públicos de la historia» para regenerar por completo los bordes del cauce. El objetivo es mejorar la protección de las personas y los edificios y también la conectividad entre los dos bordes del barranco en movilidad de personas y vehículos. También se reforzará la resistencia de las conexiones de servicios como agua potable, electricidad o internet. Todo para minimizar el impacto en el pueblo ante futuras avenidas.

En total serán nueve las intervenciones previstas. La primera, el traslado de la calle Almassereta, que quedó totalmente dañada tras la devastadora riada a una cota superior. El agua alcanzó el 29 de octubre de 2024 hasta 4,75 metros de altura en esta calle, que también fue afectada en la riada de 1957. Para ello se modificará el PGOU y las viviendas se alejarán de la orilla del barranco.

En segundo lugar, se construirá un muro de protección y un nuevo vial entre la calle Sol y la calle València. Sus obras ya están en fase inicial y con esta intervención se protege la cimentación de los edificios de la parte trasera de la calle Corts Valencianes ante futuras avenidas. Sin una protección como esta las futuras avenidas acabarían por provocar la caída de los edificios en la cama del barranco.

En tercer lugar, se hará una nueva conexión entre la calle del Sol y la Travesía Diputación que creará una nueva plaza. También está prevista la construcción de un nuevo puente entre la rotonda Andreu Alfaro y la Travesía de la diputación, donde habrá también una escultura en recuerdo de las víctimas.

Por otra parte, habrá una nueva pasarela entre la calle Valencia y la calle Senyera, en el lugar que actualmente ocupa el puente instala provisionalmente por el Ministerio de Defensa. El margen del barranco se reforzará con escolleras de piedras y se reconstruirá la emblemática pasarela María Cambrils entre la calle R.Capella y calle Sol, que tendrá dos vías diferenciadas para bicicletas y peatones.

Por otra parte, está prevista la nueva pasarela entre el mercado municipal y la calle Azorín (pasarela Ángel González) y también una nueva conexión de carril bici y peatonal con el anillo ciclista metropolitano.