Tavernes Blanques: la CNT alerta sobre la posible privatización del SAD y la imposición de una nueva tasa

El sindicato CNT ha criticado el intento de privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Tavernes Blanques. Un servicio que siempre ha sido público y que, si prospera la medida del Gobierno municipal, advierte el sindicato que supondrá la posible implantación de una nueva tasa para los usuarios. En concreto, el ayuntamiento ha hecho una consulta pública para la elaboración de una nueva ordenanza municipal del SAD, que pueda permitir la privatización de este servicio. En el trámite de consulta pública de la ordenanza general publicada por el ayuntamiento, gobernado por el PP en minoría, expone literalmente que "con la ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio se pretende establecer las condiciones de este servicio, que se podrá realizar mediante gestión directa o indirecta, conforme a la legislación vigente en materia de régimen local". Sin embargo, no dice nada al respecto de una posible tasa, como indica CNT.

La CNT se apoya en la experiencia de Antonio Ruiz, asesor sindical del sector sociosanitario, quien ha relatado además que esta medida provocará un más que previsible empobrecimiento tanto del servicio en sí, como de las condiciones laborales de las trabajadoras que integran ahora mismo el SAD de Tavernes Blanques.

Es por eso, que desde el sindicato se han presentado ya alegaciones y se ha asesorado a usuarios y vecinos para que presenten también sus argumentos en contra de este proyecto. Además, se han recogido más de 200 firmas y el próximo 31 de enero, a las 12 horas, se ha convocado una concentración de protesta frente a la puerta del Ayuntamiento.

Una veintena de personas atendidas

En este momento, el servicio atiende a una veintena de personas a las que se ofrece ayuda en cuestiones como el aseo diario, la movilidad o la compra. “La gestión pública directa del Servicio de Ayuda a Domicilio no solo es una opción legítima, sino la fórmula que mejor garantiza el cumplimiento efectivo de los principios de igualdad, universalidad y cohesión social”, explican desde la CNT.

En ese sentido, recuerdan que “la privatización del servicio puede introducir criterios de rentabilidad económica que deriven en desigualdades en el acceso, en la intensidad de la atención o en la calidad del servicio, comprometiendo derechos reconocidos legalmente y desvirtuando la finalidad social que las leyes atribuyen al SAD”.

Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques. / L-EMV

Algunas de las trabajadoras del SAD relatan que son auxiliares de ayuda a domicilio y temen que, si una empresa privada se queda con el servicio, esta exija la ejecución de tareas domésticas que no son propias de la especialización profesional como la limpieza.

La realidad es que durante estos años que ha sido municipal, el SAD también ha contado con muchos problemas, por falta de personal. EL diaio Levante recogió el testimonio de una trabajadora de 60 años que denunció al consistorio ante la Inspección de Trabajo por obligarla a trabajar pese a contar con un informe de prevención de riesgos laborales que le designa como No apta por sufrir una periartritis en el hombro izquierdo.

Además, tal y como indican desde CNT, la experiencia alerta sobre un deterioro de las condiciones laborales de la plantilla de un servicio cuando este pasa a manos privadas donde el objetivo es la maximización de beneficios. Alertan de posibles recortes salariales e, incluso, de despidos: “En otras localidades donde gestiona el servicio una empresa privada, se descuentan horas a los trabajadores cuando las personas usuarias están, por ejemplo, en el médico”, señalan.

Desde el sindicato han criticado la estrategia llevada a cabo por parte del Gobierno municipal que lleva años “maltratando el SAD, dejándolo morir, para deteriorar el servicio y presentar esta privatización como la mejor solución” aunque la propuesta actual no identifica ningún problema concreto que justifique la necesidad de modificar el modelo de gestión actualmente existente, limitándose a describir genéricamente la finalidad del servicio y a introducir de forma previa la posibilidad de gestión indirecta.

“Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Tavernes Blanques ha abandonado sus obligaciones con el SAD, no ha mantenido actualizada la bolsa de empleo para poder sustituir a las trabajadoras en caso de bajas sobrevenidas o, incluso, para cubrir las vacaciones”, relatan desde el sindicato.

Propuestas de mejora

Entre las propuestas que plantean para mejorar el SAD y evitar la privatización de un servicio donde han llegado a trabajar hasta 10 personas, se reclama que, mientras se actualiza la bolsa municipal, se usen como alternativa las bolsas de trabajo de municipios vecinos como se realiza habitualmente en otros ayuntamientos cercanos. También proponen que se aprovechen más a menudo los programas de subvenciones de ocupación (los llamados 3+1, utilizados actualmente en algunos municipios de la comarca) para incrementar la plantilla y que esta pueda atender en buenas condiciones a una población cada vez más envejecida.

El sindicato CNT en apoyo a la plantilla del SAD y respaldado por más de 200 firmas recogidas hasta el momento,en una población de alrededor de 10.000 habitantes, solicitan al Ayuntamiento de Tavernes Blanques que mantenga la gestión pública del SAD, reforzando los recursos y el personal para asegurar un servicio digno, humano y de calidad para toda la ciudadanía.