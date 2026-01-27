Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaTiempo ValenciaCercanías ValenciaCalderos MoncadaCalendario laboral 2026Hotel ingenieros VWPuente BugarraSemana Santa
instagramlinkedin

Torrent llora la muerte de Antonio López García

El hombre dedicó su vida al fútbol de la ciudad como presidente del Ciutat de Torrent y del CD Torrent durante muchos años

Antonio López García, fallecido esta semana.

Antonio López García, fallecido esta semana. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Torrent

La ciudad de Torrent ha despedido esta semana a Antonio López García, un hombre clave en la historia reciente del fútbol torrentino, una persona que dedicó su vida en cuerpo y alma al fútbol de Torrent y al fútbol valenciano. Así lo definen desde el Torrent CF en un emotivo comunicado compartido a través de las redes sociales.

Antonio López fue presidente del Ciutat de Torrent y del CD Torrent durante muchos años, etapa en la que dejó una "huella imborrable tanto a nivel deportivo como humano, trabajando siempre con compromiso, pasión y amor por el escudo y por nuestra ciudad", señalan desde el Torrent CF.

Noticias relacionadas

Antonio Lóepz García, en una imagen reciente compartida.

Antonio Lóepz García, en una imagen reciente compartida. / L-EMV

"Desde el Torrent Club de Fútbol queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todas las personas que compartieron camino con él dentro del mundo del fútbol", concluye el club deportivo en el comunicado compartido. Como muestra de respeto y homenaje, este fin de semana se guardará un minuto de silencio antes del inicio del partido del primer equipo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
  2. El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
  3. El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
  4. Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
  5. El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
  6. El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
  7. Conmoción en la comisión El Parc de Alzira por la muerte de una fallera tras chocar con un jabalí
  8. Quique Dacosta abre el restaurante Flores Raras en València

La empresa estatal Casa 47 se compromete a construir en Gandia vivienda pública en solares de la Sareb

La empresa estatal Casa 47 se compromete a construir en Gandia vivienda pública en solares de la Sareb

La Mancomunitat exigix a la Generalitat accelerar la reconstrucció dels col·legis arrasats: “2.000 alumnes seguixen en barracons”

La Mancomunitat exigix a la Generalitat accelerar la reconstrucció dels col·legis arrasats: “2.000 alumnes seguixen en barracons”

Albal celebra la tradicional festividad de Sant Antoni con una multitudinaria bendición de animales

Albal celebra la tradicional festividad de Sant Antoni con una multitudinaria bendición de animales

Bernabé en el Senado: “De no haber ido a Carlet a hacerse fotos habrían ganado 5 horas que hubieran salvado vidas"

Bernabé en el Senado: “De no haber ido a Carlet a hacerse fotos habrían ganado 5 horas que hubieran salvado vidas"

Ocho municipios afectados por la dana impulsan una agenda de la reconstrucción para optar a 12 millones de subvención

Ocho municipios afectados por la dana impulsan una agenda de la reconstrucción para optar a 12 millones de subvención

Mercadona consolida en 2025 su liderazgo al frente de la distribución con una cuota de casi el 30%

Mercadona consolida en 2025 su liderazgo al frente de la distribución con una cuota de casi el 30%

El municipi de Daimús s’adhereix al Fons Valencià per la Solidaritat

El municipi de Daimús s’adhereix al Fons Valencià per la Solidaritat

Kily: "Guido puede aportar personalidad y experiencia"

Kily: "Guido puede aportar personalidad y experiencia"
Tracking Pixel Contents