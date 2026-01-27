Torrent llora la muerte de Antonio López García
El hombre dedicó su vida al fútbol de la ciudad como presidente del Ciutat de Torrent y del CD Torrent durante muchos años
La ciudad de Torrent ha despedido esta semana a Antonio López García, un hombre clave en la historia reciente del fútbol torrentino, una persona que dedicó su vida en cuerpo y alma al fútbol de Torrent y al fútbol valenciano. Así lo definen desde el Torrent CF en un emotivo comunicado compartido a través de las redes sociales.
Antonio López fue presidente del Ciutat de Torrent y del CD Torrent durante muchos años, etapa en la que dejó una "huella imborrable tanto a nivel deportivo como humano, trabajando siempre con compromiso, pasión y amor por el escudo y por nuestra ciudad", señalan desde el Torrent CF.
"Desde el Torrent Club de Fútbol queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todas las personas que compartieron camino con él dentro del mundo del fútbol", concluye el club deportivo en el comunicado compartido. Como muestra de respeto y homenaje, este fin de semana se guardará un minuto de silencio antes del inicio del partido del primer equipo.
