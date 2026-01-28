La alcachofa, protagonista de tapas y arroces en Alaquàs: Cuándo es la Festa de la Carxofa

Alaquàs celebrará los próximos 6, 7 y 8 de febrero la IX Festa de la Carxofa en la Plaça de la Constitució, una cita ya consolidada en el calendario festivo y gastronómico del municipio, que este año adquiere un significado alegre y simbólico. Bajo el lema El Poble que renaix, la festa que floreix, la edición de 2026 representa un tiempo de crecimiento, ilusión y reencuentro para toda la localidad, pero también para los pueblos de l’Horta Sud que participan en el programa de actividades.

Como viene siendo habitual, durante los tres días de la Festa, la alcachofa será la protagonista en todos los ámbitos, tanto en los concursos gastronómicos, como en las actividades culturales y lúdicas que se realizarán. Una carxofa que, además, representa mucho más que un ingrediente de la gastronomía valenciana: es el símbolo del espíritu de Alaquàs. Tras un año marcado por el esfuerzo, los cambios y la adaptación después de la dana de octubre de 2024, Alaquàs vuelve a florecer. Y lo hace a través de una celebración que no solo pone en valor uno de los productos más emblemáticos de la huerta valenciana, sino también la capacidad de un pueblo para unirse, levantarse y seguir adelante sin perder nunca sus raíces.

La degustación de tapas con alcachofa como ingrediente principal, en 2025. / L-EMV

Degustaciones, concursos y actividades culturales

La programación de la IX Festa de la Carxofa vuelve a combinar propuestas gastronómicas, música, talleres y actividades populares, convirtiendo la Plaça de la Constitució en un gran punto de encuentro durante todo el fin de semana.

El viernes, 6 de febrero, dará comienzo la programación con la inauguración de la exposición de artesanía en el Claustro del Castillo de Alaquàs, de 18:30 a 19:00 horas. En ella participarán Bolilleres Alaquàs, Patchwork Alaquàs, Ames de Casa d’Alaquàs, así como la Escuela de Arte. A partir de las 19:00 horas, en la Plaza de la Constitución, tendrá lugar la torrà de carxofes a la brasa, junto con la apertura de los stands de artesanía, que permanecerán abiertos durante toda la tarde y la noche. A la misma hora, se ofrecerá el espectáculo familiar Tranvía núm. 12 de La Finestra Nou Circ.

La jornada continuará a las 21:00 horas con la cena popular, con alcachofas a la brasa y la participación de los establecimientos Quarta Torre, Cuina de Gemma y Pastisseria Dulces Elsa. El día finalizará a las 23:00 horas con el concierto de El Tío la Careta.

El sábado, 7 de febrero, el protagonismo gastronómico de la Festa irá in crescendo con la celebración del concurso de arroces con carxofa. A partir de las 11:00 horas, se abrirán de nuevo los stands de comercio local y artesanía, mientras se prepara la torrà de alcachofas a la brasa. A esa misma hora comenzará la preparación de las paellas. A las 12:00 horas, empezará la actuación de la Xaranga Legends, y a las 13:30 horas se reunirá el jurado del concurso de paellas, quién determinará cuáles son las tres mejores en esta IX edición de la Festa de la Carxofa d’Alaquàs. Seguidamente, a las 14:00 horas se realizará el reparto de 800 raciones para la degustación popular gratuita.

Tapas con alcachofa. / L-EMV

Por la tarde, a las 17:30 horas, reabrirán los stands y continuará la torrà de alcachofas, que será amenizada a partir de las 18:30h con la actuación infantil de Dani Miquel, seguida a las 20:00h por un taller de bachata impartido por Piero Spombo. La cena popular se celebrará a las 21:00h y, como cierre de la jornada, a las 23:00h llegará uno de las actuaciones más esperadas de estos tres días: el concierto del grupo Yambú.

El domingo, día grande de la Festa

El día grande de la Festa será, un año más, el domingo, con la celebración del concurso de tapas de alcachofa. Durante toda la mañana, los establecimientos participantes ofrecerán tapas de alcachofa. Este año participarán restaurantes de Alaquàs como l’Ateneu, Quarta Torre, La Cuina de Gemma y Capricho Andaluz. Asimismo, también estarán presentes restaurantes de otros municipios. Es el caso de Al Grano (La Canyada, Paterna), La Bocattina (Paiporta) y Dulce Elsa (Catarroja).

A las 11:00 horas, en el Claustro del Castillo, tendrán lugar diversas actuaciones a cargo del Cor Carxofa, Nova Coral, Ballet Balanç de la Escuela de Danza y el Ballet de la Escuela UMA. A las 12:00 horas se podrá disfrutar del Grup de Danses L’Olivar y de la Muixeranga d’Algemesí. La programación concluirá a las 13:30 horas con el concurso de tapas de alcachofa, el cual contará con dos tipos de votaciones: la del jurado profesional y la del voto popular. Como novedad, en esta edición, el público asistente podrá votar las tapas que deguste para contribuir, de esta forma, a elegir su propio ganador a través de un formulario telemático accesible mediante código QR en los puestos participantes.

Como es habitual, también la Festa contará con un jurado profesional, el cual determinará cuál es la mejor propuesta de arroz, el sábado, y de tapa, el domingo, ambas con alcachofa, claro está. El jurado del sábado estará conformado por la chef del restaurante Villa Indiano, Chabe Soler; y también por los reconocidos periodistas gastronómicos Vicent Gil, Paula Pons, Ferran Salas; así como Encarna Conde, de l’Associació d’ames de casa. Por otra parte, el jurado del domingo lo conformarán Carlos Beltrán, chef del Hotel Montsant, de Xàtiva, y tres prescriptoras gastronómicas: Elsa Mahmoud (@elsaishungry); y Marta Barrena y Majo Alcántara (@tastysouls_vlc). También formará parte del jurado el presidente de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó.

Bailes en la plaza Constitució d'Alaquàs. / L-EMV

A lo largo del día, convivirán en la misma plaza otros sectores que también aportan un gran valor a la cultura local. Comercios y artesanos se darán cita para exhibir lo mejor de sus productos y creaciones. Entre los comercios que expondrán artículos como ropa infantil, perfumes, libros y otros productos, destacan: l’Hortet, Sueña Bonito, Olga Esteban Escola d’Art, La Senda, Micropigmentación Tatilao, Jara Moda, La Base Rebelde, Carmeleta, Fran Espinosa y Loving Las Fotos. Por su parte, las artesanas que estarán presentes serán: Tololas Complementos, Niau, Los Dulces de Aida, Mama africa, Shai Cerámica, Artitextures, Herya, Jesshiwa, Mi Peke Koalilla, Natta, Kokezen, Matilda's Wood Jewelry y Essencial Art. Todas ellas pondrán a disposición del público caricaturas, bisutería y los mejores dulces caseros. El comercio local y la artesanía enriquecen la experiencia de la Festa y reafirman su esencia como celebración cultural y comunitaria.

El reflejo de la identidad de un pueblo

Desde su creación en 2016, la Festa de la Carxofa de Alaquàs ha sido más que un evento gastronómico: constituye un reflejo de la identidad del pueblo. Inspirada en el tradicional Cant de la Carxofa, que se celebra cada mes de septiembre en la localidad, bajo la vocación del Virgen del Olivar y el Cristo de la Buena Muerte, esta iniciativa busca mantener viva la conexión entre la comunidad, la cultura y el entorno, a través de una segunda cita anual centrada en la hermandad y la diversidad cultural.

El pasado año se dieron cita 3.000 personas, una cifra que l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa pretende superar con el atractivo del concurso y degustación de arroces y tapas y las diferentes actividades programadas. La citada asociación es la organizadora de la Festa, que cuenta con el apoyo de Caixa Popular, Cáritas Diocesana, la Fundació Horta Sud i l’Ajuntament d’Alaquàs. Cabe destacar, además, que los cuatro organismos están trabajando de forma conjunta para impulsar y dinamizar la comarca de l’Horta Sud tras la dana. Además, cuatro comercios de Alaquàs colaboran para hacer posible un año más la Festa de la Carxofa: Cafesoy, Fritoper, Soldents, CO-MAT.

"Quien vino el año pasado, volverá"

Durante la presentación oficial, celebrada este miércoles en la oficina de Caixa Popular de la calle Ciril Amorós de Valencia, también se dio a conocer el cartel y los detalles definitivos de la programación. En el acto, Marieta Alfonso, presidenta de la Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, destacó: “Con esfuerzo, cambios y adaptación, Alaquàs vuelve a florecer. La carxofa no es solo gastronomía, es un símbolo. Es cultura y emoción. La carxofa se transforma en tapas, creatividad, y música en directo. El pasado año se prepararon 5.000 tapas y reunimos a 3.000 personas. Es un momento de reencuentro con otros municipios. De hecho, quien vino el pasado año, de nuevo repetirá. Volverán a la Festa".

También tuvo protagonismo uno de los chefs que estará presente el domingo ofreciendo su tapa de alcachofa. En este caso, hablamos de José Marí, chef del restaurante l’Ateneu: “La gastronomía local de Alaquàs se une alrededor de la Carxofa. Estamos contentos de participar en la Festa, además como ganadores del año pasado en el Concurs de Tapes. Volver a sumar y apoyar a esta asociación es un honor, ya que creemos que hace mucho bien a la localidad de Alaquàs”.

La rueda de prensa de la fiesta de este año, esta mañana en València. / L-EMV

Además, Olga Esteban, propietaria de l’acadèmia Escola d’Art, comentó que se trata de “una gran oportunidad de visibilidad. Haremos un taller de pintura de acuarela, entre otras muchas actividades, para potenciar el sector artesano en todo lo que podamos. Además, vamos a crear un espacio creativo para todo aquel que quiera unirse en el pueblo”.

También participó Aurora Aranda, directora de Cáritas, quien habló también en representación de Caixa Popular y la Fundació Horta Sud, y avanzó la creación de un acuerdo de cooperación para la comarca. “Creemos que la Festa representa tradición, agricultura, restauración, encuentro y convivencia. Por ello, queremos sumar esfuerzos para recuperar l’Horta Sud y crear cooperación para la comarca. Vivimos en un contexto complejo. La dana ha dejado huellas profundas en nuestro territorio y es por eso que la recuperación no puede abordarse desde una única mirada y un único sector. Queremos crear alianzas estratégicas para pensar conjuntamente y multiplicar el impacto de nuestras acciones”. La directora del importante organismo destacó que activar la economía local “también es una forma de acción social. Estas acciones tienen un componente fundamental”.

Para finalizar la rueda de prensa, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, se sumó a las palabras de todos ellos, y destacó la idea de estar siempre apoyando a la cultura y tradición: “es una de nuestras señas de identidad. Estamos creciendo a nivel mediático y tenemos como objetivo conseguir que la Festa sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial cuanto antes”.