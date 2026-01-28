Benetússer recibe el visto bueno del Ministerio para reurbanizar la Avenida Alfafar

El Ayuntamiento de Benetússer ha logrado la aprobación por parte del Ministerio del primer proyecto de reurbanización de calles y plazas del municipio tras los graves daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024. Se trata del proyecto de reurbanización de la Avenida Alfafar y calles adyacentes de la zona industrial, una actuación clave para recuperar una de las principales áreas de acceso y actividad económica del municipio.

La memoria valorada de este proyecto fue presentada por el Ayuntamiento en noviembre de 2025, dentro del marco de ayudas estatales destinadas a la reparación de infraestructuras municipales afectadas por catástrofes naturales. Desde entonces, el expediente ha sido objeto de un exhaustivo proceso de revisión técnica por parte del Ministerio, que ha solicitado hasta tres subsanaciones con el objetivo de ajustar el proyecto a todos los requisitos normativos y técnicos exigidos. Finalmente, el proyecto ha superado este proceso y se convierte en el primer proyecto de reurbanización de calles y plazas de Benetússer aprobado por el Ministerio tras la dana.

Las obras contemplan una reurbanización integral que permitirá restituir los viales y servicios urbanos dañados, mejorando al mismo tiempo la accesibilidad, la seguridad vial y la capacidad de drenaje de la zona. Entre las actuaciones previstas se incluye la renovación completa de calzadas y aceras, la sustitución de la red de agua potable, la reparación del saneamiento y de la red de pluviales, la reposición del alumbrado público, la mejora de la señalización y del mobiliario urbano, así como la rehabilitación de la rotonda de la Avenida Alfafar. Todo ello con criterios de resiliencia frente a inundaciones y adaptación a la normativa vigente.

El presupuesto total de la obra asciende a 2.817.797 euros, una inversión fundamental para la recuperación de esta zona estratégica del municipio y para garantizar unas infraestructuras más seguras y preparadas ante futuros episodios meteorológicos extremos.

Cinco memorias pendientes

Desde el Ayuntamiento de Benetússer se valora muy positivamente esta primera aprobación, que marca un hito en el proceso de reconstrucción tras la dana. Al mismo tiempo, el consistorio recuerda que todavía se está a la espera de la aprobación de otras cinco memorias de reurbanización de calles y plazas, ya presentadas, que permitirán continuar avanzando en la recuperación progresiva del espacio público y en la normalización de la vida urbana en el municipio.