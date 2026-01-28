Las Bibliotecas de Torrent ponen en marcha un nuevo Club de Lectura en castellano

Las Bibliotecas Municipales de Torrent han iniciado un nuevo Club de Lectura en castellano, una propuesta cultural que nace con el objetivo de fomentar el hábito lector y crear espacios de encuentro y diálogo en torno a la literatura. La Casa de la Cultura ha acogido la sesión inaugural de esta iniciativa, que se desarrollará de forma itinerante, alternando cada mes entre las dos bibliotecas de la ciudad.

Esta primera sesión ha contado con la participación de la escritora Aurora Ruá, quien ha compartido con los asistentes una charla en torno a su novela La obra maestra de Evilasio García, generando un interesante coloquio sobre el proceso creativo y los temas abordados en la obra.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la lectura a la ciudadanía: “Los clubes de lectura son una herramienta fundamental para fomentar el pensamiento crítico, el intercambio de ideas y el amor por los libros. Con este nuevo club en castellano damos respuesta a una demanda creciente y reforzamos el papel de las bibliotecas como espacios vivos de cultura y participación”.

Asimismo, Sánchez ha subrayado que esta iniciativa se suma al conjunto de acciones municipales de fomento lector que se desarrollan a lo largo del año: “Este club de lectura se incorpora a otras actividades consolidadas como la Feria del Libro de Torrent, que el próximo año celebrará su 52ª edición, o el festival de literatura histórica ‘Torrent Histórica’, reforzando una programación cultural estable y de calidad”.

Las sesiones del club estarán dinamizadas por Michelle Anne, divulgadora literaria y experta en animación lectora, quien se encargará de guiar los encuentros y favorecer el debate entre los participantes, enriqueciendo la experiencia lectora de forma amena y participativa.

El concejal de Cultura ha señalado también que “desde el Ayuntamiento de Torrent seguimos apostando por una programación cultural plural, accesible y dirigida a todos los públicos, que acerque la literatura a la ciudadanía y consolide las bibliotecas como espacios de referencia cultural”.

El nuevo Club de Lectura en castellano se suma así a la programación cultural de las Bibliotecas de Torrent, fortaleciendo su papel como puntos de encuentro para el aprendizaje, la reflexión y la convivencia.