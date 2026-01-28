Cinco meses sin actividades deportivas municipales en Godella por falta de profesoras

Más de 300 personas de Godellasiguen sin sus actividades deportivas al no haber monitores contratados para las diferentes disciplinas, tal como ya denunciaron en noviembre de 2025 las personas que esperan que se retomen las clases. El equipo de gobierno, denuncian los afectados, "no ha sido capaz de encontrar y contratar monitores para las clases deportivas de adultos" y "tampoco ha cumplido su compromiso de informar a las afectadas de la evolución del proceso". Por ello, el pasado jueves, 22 de enero, tuvo lugar una nueva reunión con el alcalde, José María Musoles (PP) para tratar este asunto.

En el encuentro, las decenas de personas adultas afectadas expresaron su malestar y enfado por lo que se considera una "mala gestión" del ayuntamiento, gobernado por el PP y Vox. Por su parte, el alcalde explicó los pasos seguidos, aunque continuó sin poder ofrecer una fecha concreta de inicio de las actividades.

El origen de esta situación

Tal como ya explicaron el colectivo de afectados, esta situación se prolonga desde el «despido» de algunas monitoras que llevaban «décadas» trabajando en el pueblo. «La primera acción ante la falta de información y despido de las monitoras que tenían 20 años de trabajo profesional inmejorable, fue solicitar por registro de entrada, la subsanación de este trato injusto y las fechas de iniciación de los cursos. La respuesta fue inconcreta. Tampoco nos citó la concejala cuando se comprometió que lo haría», comentaron hace unos meses las personas afectadas.

En este sentido, ya criticaron en su día que «el proceso de estabilización de los monitores tenía que haber finalizado en diciembre del 2024, una selección temporal que no se ha realizado, a lo que se suma una falta de información total». Estos dos hechos fueron los detonantes de que se pidiera una reunión con el alcalde, José María Musoles (PP) y la concejala de Deporte, Delfina Alfonso que tuvo lugar el pasado 27 de octubre. Después, en noviembre, hubo una concentración en las puertas del ayuntamiento y el alcalde bajó a explicar la situación concreta.

Ahora, tras reunirse de nuevo, el colectivo vuelve a denunciar la falta de monitores para retomar las clases de mantenimiento, taichí, pilates, yoga y otras disciplinas con normalidad.

Circunstancias ajenas y convenio con Burjassot

Por su parte, el alcalde, José María Musoles, explica que el ayuntamiento ha ido informando poco a poco a las usuarias del estado de la contratación. "Los procesos de estabilización de funcionarios que impulsó el Estado han supuesto que las profesoras que había se tuvieran que ir porque no cumplían los requisitos. Se quedaron vacantes las plazas y tras consultar al Labora nos dimos cuenta de que no tenían candidatas. Ahora, se ha firmado un convenio con el ayuntamiento de Burjassot para poder cubrir la plaza. Se trata de una circunstancia ajena que ha mermado el servicio, pero el expediente está abierto desde junio, lo único que no hemos podido cubrirlas todavía. Esperamos que se cubran lo antes posible", señala el primer edil.

