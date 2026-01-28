Paiporta: el Plan contra inundaciones incluye 2,8 millones de euros para adaptación de edificios y viviendas

El Ayuntamiento de Paiporta ha celebrado un encuentro abierto a la ciudadanía para informar sobre las actuaciones en el barranco de Poyo, enmarcadas dentro del Plan de recuperación y mejora de la resiliencia frente a inundaciones en las zonas afectadas por la dana. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Teodoro Estrela, adjunto a la Presidencia de la CHJ, e Ignacio Valero, jefe del área del Servicio del Sistema Automático de Información Hidrológica, han sido los encargados de presentar las actuaciones ya ejecutadas y los proyectos previstos, tras lo cual han respondido, durante más de dos horas, a todas las cuestiones planteadas por los vecinos y vecinas de Paiporta.

En palabras del alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, “estas actuaciones son fundamentales para seguir avanzando en seguridad y resiliencia como comunidad. La intención de este encuentro es informar con transparencia, escuchar a los vecinos y vecinas y resolver todas las dudas que puedan surgir. Creemos firmemente que la comunicación directa y la colaboración entre administraciones y ciudadanía son esenciales para avanzar en esta dirección”.

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, ha sido la encargada de abrir el encuentro y ha subrayado una vez más que “desde la Administración es fundamental generar estos espacios de diálogo con la ciudadanía y los colectivos afectados”.

Acciones previstas de recuperación y mejora

La presentación ha comenzado con una simulación hidráulica de cómo se desarrolló la inundación del 29 de octubre de 2024, una herramienta clave para comprender el escenario vivido y poner de manifiesto las necesidades actuales, así como las actuaciones necesarias para evitar que un episodio similar vuelva a producirse en el futuro.

Una vez analizada la situación, Teodoro Estrela ha detallado el Plan de Recuperación y Mejora, con especial atención a las actuaciones ejecutadas aguas arriba, que tienen una incidencia directa sobre el municipio de Paiporta. Este plan se articula en torno a dos ejes principales: las obras de recuperación, saneamiento y depuración, y las medidas específicas orientadas a mejorar la resiliencia del territorio, preparándolo para afrontar posibles inundaciones futuras.

La CHJ presenta sus proyectos de reconstrucción en Paiporta. / A.P.

El Plan, promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), fue sometido a consulta pública antes del verano, un proceso que permitió recoger más de un centenar de alegaciones, las cuales han contribuido a enriquecer y mejorar el documento final, que puede consultarse en la web del MITECO (https://www.miteco.gob.es/).

Actuación en 2,5 kms de cauce del barranco del Poyo

En cuanto a las actuaciones de recuperación ya ejecutadas por la CHJ, se ha informado de que se ha intervenido en 2,5 kilómetros del cauce del barranco, con actuaciones divididas por tramos y un presupuesto aproximado de 5 millones de euros, del cual ya se ha ejecutado más del 50 %. Las obras se centran en la estabilización del cauce, la revisión de las infraestructuras existentes y la mejora de la capacidad hidráulica del barranco, encontrándose actualmente en un estado muy avanzado de ejecución.

Respecto a las actuaciones previstas, el Plan tiene como objetivo mejorar la resiliencia del territorio a partir de tres grandes ejes: reducir la exposición a las inundaciones, reducir la vulnerabilidad y disminuir la peligrosidad asociada a los episodios de agua. En este sentido, se ha explicado el Programa de adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas, actualmente en tramitación mediante Real Decreto, que contaría con una inversión global de 60 millones de euros, de los cuales 2,8 millones corresponderían a Paiporta.

Este programa contempla acciones subvencionables como la instalación de equipamientos o materiales que impidan la entrada del agua o faciliten su evacuación, la reparación y adaptación de los edificios al riesgo de inundación, la implantación de planes municipales de adaptación o sistemas de alerta temprana, la protección de instalaciones ganaderas, así como la adquisición de terrenos y edificaciones afectadas por la dana.

Finalmente, el Plan incluye medidas específicas para reducir la peligrosidad, orientadas a disminuir los niveles de inundación y la velocidad de la corriente, con el objetivo de minimizar los daños en caso de futuros episodios extremos. Una de las acciones clave presentadas es la utilización de zonas de almacenamiento y acumulación controlada del agua en toda la cuenca, con el fin de reducir los caudales que continúan aguas abajo.