Conxa García anuncia que no se presentará a la reelección como alcaldesa de Picassent en 2027

En 2027, Picassent pondrá fin a una era, la era de Conxa García, alcaldesa socialista del municipio de l'Horta Sud durante las últimas seis legislaturas. Fue la propia alcaldesa la que comunicó que no se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027 a sus compañeros de partido en la asamblea de la ejecutiva local del PSPV este pasado martes. Eso sí, la que ha sido cabeza del Ayuntamiento de Picassent desde 2003, aseguró que acabará su mandato y luego pondrá fin a su larga trayectoria política. En dicha asamblea también se nombró ya a su sucesor, que será el actual edil de Cultura y Fiestas, Jaume Sobrevela.

Según ha trasmitido Conxa García “en política es difícil tomar la decisión de cerrar periodos, pero después de 24 años toca dar paso a otra generación que afronte el complejo mundo que vivimos con nuevas formas que ayuden a impulsar el importante trabajo realizado estos años”.

Además la alcaldesa aseguró que este año que le queda de mandato, seguirá ejerciendo “con la misma fuerza que el primer día, haciendo de Picassent un referente de tantas cosas buenas”. Ahora, añadió, se queda “con la satisfacción del trabajo bien hecho, el apoyo de la mayoría de mi pueblo y la ilusión por trabajar por aquello que más quiero: Picassent y su gente”.

La alcaldesa también ha querido compartir esta decisión con sus vecinos y vecinas a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, "creo que es la forma más justa de devolveros tantas cosas buenas que me habéis dado estos años". Conxa García afirmó que "es un orgullo representaros, gestionar, luchar y compartir con mi pueblo el proyecto de todos y todas, no hay palabras de agradecimiento para tanto afecto recibido durante tantos años. Muchas gracias Picassent", termina despidiéndose.

Un momento histórico para el municipio

Además, la ejecutiva local avaló por unanimidad la propuesta del actual concejal Jaume Sobrevela para ser cabeza de cartel en las próximas elecciones locales de mayo de 2027, con el fin de “dar a Picassent un proyecto ilusionante, en un momento histórico para el municipio y que requiere mucha dedicación, mucha gestión y muchas iniciativas por llevar a cabo en los próximos años”.