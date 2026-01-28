Fuente del Jarro de Paterna cierra 2025 con cero robos consumados, un hito en seguridad

El polígono industrial Fuente del Jarro de Paterna ha cerrado el año 2025 con un balance en materia de seguridad que su entidad gestora califica de "histórico": cero robos consumados en empresas durante todo el ejercicio.

El dato, según las estadísticas del servicio de vigilancia privada, consolida un "modelo" basado en la "prevención, la presencia continuada y la coordinación" con los cuerpos policiales y los servicios de emergencia.

Actuaciones preventivas

Según ha informado la entidad gestora de una de las mayores zonas empresariales de España, el dispositivo de vigilancia desplegó más de 500 actuaciones preventivas a lo largo del año y logró evitar que se consumara el único intento de robo registrado en el parque.

La rápida intervención y el trabajo conjunto con Policía Local y Policía Nacional resultaron determinantes para abortar el asalto, subraya la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de Fuente del Jarro, que preside Diego Romá.

15 accidentes

Más allá de la protección patrimonial, el servicio de seguridad tuvo también un papel relevante en la atención a incidencias que afectan al día a día del área industrial. En 2025, los vigilantes intervinieron en 15 accidentes de circulación y colaboraron en una veintena de actuaciones con Bomberos y servicios sanitarios, prestando apoyo cuando fue requerido.

Cercanía a las empresas

Desde la EGM destacan que los resultados no responden a medidas puntuales, sino a un sistema “consolidado” que combina profesionalización, cercanía con las empresas y coordinación permanente con las administraciones, un enfoque que —defienden— contribuye a mantener "mínimos históricos" de delincuencia y a reforzar la competitividad del parque como enclave empresarial seguro y atractivo.