La Generalitat reconoce la gestión de Sedaví en Servicios Sociales por su "extraordinario esfuerzo"

La vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha remitido un escrito dirigido al alcalde de Sedaví, José F. Cabanes, en el que le felicita por el “extraordinario esfuerzo” del consistorio y su plantilla en esta materia, tras haber realizado un análisis de la gestión y la carga de trabajo.

El documento está firmado por la persona que ha sido la supervisora de Servicios Sociales del Departamento 9 Horta Sud, que es la profesional encargada de realizar el seguimiento de los distintos proyectos y programas en materia social que desarrollan los ayuntamientos de la comarca.

La técnica explica que “recientemente” la Conselleria ha elaborado “un análisis cuantitativo de los importes que la Generalitat Valenciana y la Diputació de València han suscrito con las entidades locales de la comarca a través del Contrato programa”. Esta comparativa es la que le ha valido a Sedaví el reconocimiento.

Gran volumen de trabajo

“En dicho análisis destaca especialmente que el municipio de Sedaví se sitúa entre aquellos que gestionan una mayor financiación por habitante, asumiendo un volumen de trabajo que excede ampliamente la prestación de los servicios básicos”, dice textualmente la carta remitida por la Conselleria.

Reconocimiento al equipo por parte del Colegio de Trabajo Social de Madrid. / Levante-EMV

Los resultados del análisis ponen de manifiesto “el extraordinario esfuerzo que está realizando el equipo profesional de Servicios Sociales para desplegar y gestionar todas las prestaciones y servicios previstos, demostrando una notable capacidad de organización, compromiso y responsabilidad”.

Hito administrativo

Este hito administrativo y social es el resultado de una estrategia proactiva por parte del consistorio para desplegar y gestionar todas las prestaciones previstas en el marco legal vigente, maximizando los recursos disponibles en beneficio de la ciudadanía.

“Desde que llegamos al gobierno, nuestra prioridad han sido las políticas para las personas y los Servicios Sociales. Por ello, implantamos en el municipio todos los programas que ponen en marcha las distintas administraciones y nos presentamos a todas las convocatorias”, explica la primera teniente de alcaldía y concejala de Servicios Sociales, Úrsula Campos.

“Excelente equipo”

“No sería posible estar ofreciendo estas coberturas que hoy tenemos en Sedaví sin el excelente equipo de Servicios Sociales, que ya hacía un gran trabajo antes, pero que, desde la DANA, ha multiplicado sus esfuerzos y se ha volcado con la población. Estamos realmente orgullosos de nuestra plantilla”, añade la edila.

De hecho, en su carta la supervisora incluso propone que ese esfuerzo del personal de Servicios Sociales “cuente con un reconocimiento explícito por parte de la corporación municipal y del conjunto de departamentos del ayuntamiento” porque “la labor que desarrollan contribuye de forma directa a mejorar el bienestar de la ciudadanía y a fortalecer el sistema público de Servicios Sociales, y resulta esencial que dispongan del apoyo institucional que merecen”.

“En el pleno de esta semana trasladaremos el contenido del análisis y la recomendación para que toda la corporación nos sumemos a ese reconocimiento público que merece este equipo”, concluye Úrsula Campos.

Otros reconocimientos

Este reconocimiento que recibe ahora el área de Servicios Sociales de Sedaví se suma a otros que en el último año se han otorgado al equipo como el de la Universitat de València en el marco del Congreso Internacional de Servicios Sociales y Servicios Esenciales, que acogió en Castell d’Alaquàs el pasado octubre, o el otorgado por el Colegio de Trabajo Social de Madrid, en abril de 2025. En ambos casos, se reconoció el trabajo del equipo en la dana del 29 de octubre de 2024 y los meses que siguieron.