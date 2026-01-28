Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Massalfassar completa la primera instalación solar de su comunidad energética local

Se han instalado 133 placas solares en el techo del consultorio del pueblo, una infraestructura que permitirá generar energía limpia y que cubrirá todo el término municipal

Comunidad Energética Local de Massalfassar

Comunidad Energética Local de Massalfassar / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Massalfassar

El Ayuntamiento de Massalfassar ha completado la primera instalación de su Comunidad Energética Local, un proyecto presentado a la ciudadanía hace dos años que supone una apuesta por un modelo de energía colectivo, sostenible y de futuro.

La iniciativa ha consistido en la instalación de 133 placas solares en el techo del consultorio del pueblo, una infraestructura que permitirá generar energía limpia y que cubrirá todo el término municipal, poniéndola a disposición del vecindario. Esta planta inicial podrá proveer energía a unas 40 viviendas, pero el proyecto prevé ampliaciones futuras para beneficiar todavía a más personas y consolidar un modelo de energía compartido.

Según el alcalde, Robert Margaix, "se trata de una actuación muy importante para Massalfassar. Esta iniciativa permite que los vecinos y vecinas puedan adherirse en la Comunidad Energética y ahorrar en su factura eléctrica, formando parte de un proyecto colectivo que, además, impacta positivamente en su calidad de vida. Con esta primera instalación avanzamos hacia un futuro más verde y responsable con las personas y el medio ambiente”.

La Comunidad Energética de Massalfassar es una apuesta del ayuntamiento por un modelo más sostenible, eficiente y participativo, en que la energía y los beneficios son compartidos. Esta actuación ha sido posible gracias a la subvención de GVA IVACE y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Ayuntamiento recuerda que proximament se informará a los vecinos y vecinas sobre cómo pueden formar parte de la Comunidad Energética, fomentando así la participación y consolidando un proyecto que representa un modelo energético de futuro para el municipio.

