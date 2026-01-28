Massalfassar completa la primera instalación solar de su comunidad energética local

El Ayuntamiento de Massalfassar ha completado la primera instalación de su Comunidad Energética Local, un proyecto presentado a la ciudadanía hace dos años que supone una apuesta por un modelo de energía colectivo, sostenible y de futuro.

La iniciativa ha consistido en la instalación de 133 placas solares en el techo del consultorio del pueblo, una infraestructura que permitirá generar energía limpia y que cubrirá todo el término municipal, poniéndola a disposición del vecindario. Esta planta inicial podrá proveer energía a unas 40 viviendas, pero el proyecto prevé ampliaciones futuras para beneficiar todavía a más personas y consolidar un modelo de energía compartido.

Según el alcalde, Robert Margaix, "se trata de una actuación muy importante para Massalfassar. Esta iniciativa permite que los vecinos y vecinas puedan adherirse en la Comunidad Energética y ahorrar en su factura eléctrica, formando parte de un proyecto colectivo que, además, impacta positivamente en su calidad de vida. Con esta primera instalación avanzamos hacia un futuro más verde y responsable con las personas y el medio ambiente”.

La Comunidad Energética de Massalfassar es una apuesta del ayuntamiento por un modelo más sostenible, eficiente y participativo, en que la energía y los beneficios son compartidos. Esta actuación ha sido posible gracias a la subvención de GVA IVACE y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Ayuntamiento recuerda que proximament se informará a los vecinos y vecinas sobre cómo pueden formar parte de la Comunidad Energética, fomentando así la participación y consolidando un proyecto que representa un modelo energético de futuro para el municipio.