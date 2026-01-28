Massalfassar completa la primera instalación solar de su comunidad energética local
Se han instalado 133 placas solares en el techo del consultorio del pueblo, una infraestructura que permitirá generar energía limpia y que cubrirá todo el término municipal
El Ayuntamiento de Massalfassar ha completado la primera instalación de su Comunidad Energética Local, un proyecto presentado a la ciudadanía hace dos años que supone una apuesta por un modelo de energía colectivo, sostenible y de futuro.
La iniciativa ha consistido en la instalación de 133 placas solares en el techo del consultorio del pueblo, una infraestructura que permitirá generar energía limpia y que cubrirá todo el término municipal, poniéndola a disposición del vecindario. Esta planta inicial podrá proveer energía a unas 40 viviendas, pero el proyecto prevé ampliaciones futuras para beneficiar todavía a más personas y consolidar un modelo de energía compartido.
Según el alcalde, Robert Margaix, "se trata de una actuación muy importante para Massalfassar. Esta iniciativa permite que los vecinos y vecinas puedan adherirse en la Comunidad Energética y ahorrar en su factura eléctrica, formando parte de un proyecto colectivo que, además, impacta positivamente en su calidad de vida. Con esta primera instalación avanzamos hacia un futuro más verde y responsable con las personas y el medio ambiente”.
La Comunidad Energética de Massalfassar es una apuesta del ayuntamiento por un modelo más sostenible, eficiente y participativo, en que la energía y los beneficios son compartidos. Esta actuación ha sido posible gracias a la subvención de GVA IVACE y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El Ayuntamiento recuerda que proximament se informará a los vecinos y vecinas sobre cómo pueden formar parte de la Comunidad Energética, fomentando así la participación y consolidando un proyecto que representa un modelo energético de futuro para el municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Prisión para el asesino del niño de 13 años de Sueca tras confesar el crimen ante el juez