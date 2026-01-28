Moncada inicia el reparto de los tickets para las nuevas calderas tras el fiasco de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Moncada ha comenzado este miércoles con el reparto de tickets para las calderas d'arròs amb fesols i naps que se realizarán este domingo de nuevo. El consistorio repetirá las habituales calderas de Sant Antoni, después de que los vecinos y vecinas se quejara de la mala calidad del cocinado de esta tradicional receta, que provocó incluso un comunicado de disculpas por parte de la concejalía de Fiestas dirigida por Martín Pérez Aranda.

Este domingo, a partir de las 13.30 horas, en el Mercat Vell situado en la calle Mestre Palau, se volverán a repartir más de 2.000 raciones d'arròs amb fesols i naps, a los comensales que presenten su ticket. Este ticket se puede recoger a partir del miércoles 28 de enero en el Bar Nola, (calle 25 de Abril, 12), en horario de mañana y en Cafés Valiente (calle Barcelona, 7), de 10 a 11 horas y de 17 a 18 horas. El consistorio recuerda que solo se podrá obtener un máximo de tres tickets por persona, hasta agotar existencias.

Moncada anuncia las nuevas calderas. / A.M.

La concejalía de Fiestas asumirá el coste de este nuevo cocinado de calderas dentro de la partida destinada a las Clavarias, ya que esta comida popular contaba con la colaboración de la Clavaría de Sant Antoni, organizadora de las fiestas del patrón de los animales junto al consistorio.

Garantiza calidad

El consistorio ha decidido contar con un proveedor habitual para realizar las calderas con la calidad a la que se tiene acostumbrada a la ciudadanía, y el cocinado contará con morcilla, ya que la falta de este embutido fue una de las principales quejas de los comensales, aunque el encargado de realizar las calderas el pasado domingo aseguró a este diario que no pusieron este ingrediente porque no estaba en el pliego de condiciones del contrato. Aunque las quejas no solo se centraban en la falta de morcilla. También aseguraban que "el arroz estaba crudo", "el caldo no sabía a nada" o "la peor caldera que he comido nunca", eran algunos de los comentarios.