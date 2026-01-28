Paterna suma 158 nuevas plazas de aparcamiento en Lloma Llarga para aliviar la saturación del barrio

El barrio de Lloma Llarga de Paterna contará con 158 nuevas plazas de aparcamiento tras las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Paterna para responder a la falta de estacionamiento en una de las zonas con mayor afluencia diaria. La intervención se reparte entre dos puntos clave del barrio: el entorno del polideportivo municipal, donde se habilitan 70 plazas, y la ampliación del parking del Centro de Salud, que pasa de alrededor de 30 a 118 plazas.

Según ha explicado el alcalde, Juan Antonio Sagredo, se trata de una medida que “responde a una demanda histórica del barrio” y que pretende facilitar el día a día tanto de vecinos como de usuarios de los servicios públicos, especialmente en áreas con un uso constante.

En el caso del Centro de Salud, el consistorio recuerda que el equipamiento fue construido en 2018 en el entorno de Valterna, sustituyendo las antiguas dependencias ubicadas en unos bajos de la calle Murta. El proyecto original ya contemplaba una zona de aparcamiento, pero ahora se refuerza “para adaptarse al crecimiento residencial y al incremento del uso del equipamiento”, señala el consistorio.

Mejora de la movilidad

La otra gran actuación se ejecuta en el área del polideportivo, con el objetivo de mejorar la movilidad en los momentos de máxima afluencia, especialmente durante entrenamientos y actividades deportivas. Con estas nuevas plazas, el Ayuntamiento busca reducir las vueltas en busca de sitio y ordenar el estacionamiento en horas punta, facilitando el acceso de familias, clubes y usuarios.

Campos: "Ejemplo de modelo de ciudad"

La teniente alcalde de Movilidad, Nuria Campos, ha subrayado que esta intervención “es un ejemplo del modelo de ciudad” que se quiere consolidar, con infraestructuras orientadas a la movilidad diaria y la accesibilidad. "seguimos trabajando para anticiparnos a las necesidades de una Paterna en crecimiento, dotándola de infraestructuras que mejoren la accesibilidad, el equilibrio urbano y una movilidad más ordenada y sostenible",

Plan para llegar a 500 nuevas plazas

Además, el Ayuntamiento enmarca esta medida en la III fase del Plan Municipal de Aparcamientos, con el que prevé crear cerca de 500 nuevas plazas en distintos puntos de la ciudad y con el que asegura haber superado las 2.000 plazas creadas en la última década.

La actuación, anunciada este 28 de enero de 2026, está ya en marcha y se presenta como una respuesta directa a uno de los problemas cotidianos más repetidos por el vecindario: encontrar aparcamiento cerca de equipamientos esenciales.