Picanya construirá viviendas dotacionales públicas para jóvenes con alquileres de 454 euros mensuales

El PSPV-PSOE de Picanya ha presentado una ambiciosa propuesta para combatir la crisis de vivienda en el municipio mediante la creación de un complejo de vivienda dotacional de titularidad pública. El proyecto busca dar respuesta a la creciente presión del mercado inmobiliario y a la insuficiente oferta de obra nueva que dificulta el acceso al hogar, especialmente entre los sectores más jóvenes.

La iniciativa contempla la construcción de 72 nuevas viviendas de una y dos habitaciones, diseñadas específicamente para hogares unipersonales y jóvenes que buscan su primer alojamiento. El punto más destacado de la propuesta es su precio: se estima un alquiler medio de 454 euros mensuales, una cifra sensiblemente inferior a los precios actuales de mercado, lo que permitiría consolidar un modelo de vida estable para los beneficiarios.

Ubicación estratégica en el Barrio de Vistabella

El complejo se ubicará en el margen norte del barranco, concretamente en el Barrio de Vistabella. Las parcelas destinadas a este uso social se encuentran en una zona consolidada, próxima a la Avenida Pablo Iglesias y la Avenida de la Diputació, utilizando suelo público para garantizar que el beneficio de la promoción revierta directamente en la ciudadanía.

Desde la formación proponente señalan que este proyecto no es solo una solución urbanística, sino una necesidad social para frenar el déficit de viviendas para jóvenes en la localidad. Al facilitar el acceso a un alquiler asequible, el consistorio pretende convertir a Picanya en un referente de oportunidades para la juventud, permitiendo que los vecinos del municipio puedan desarrollar su proyecto de vida sin tener que abandonar su localidad por los altos costes residenciales.