El Piló de Burjassot convoca sus premios literarios y de investigación de 2026
La Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot ha publicado las bases de los XXXVIII Premis Lliteraris i d’Investigació. La nueva convocatoria del certamen, correspondiente a 2026, vuelve a englobar tres modalidades.
Así, como en anteriores ediciones, el premio de novela “Federic Feases” –de “temática libre” y que cumple su vigésima quinta edición– está dotado de 1.800 euros y una estatuilla en bronce del escultor Jaume Chornet.
Ensayo
Por su parte, el VIII Premi d’Ensaig “Joan Costa” –organizado conjuntamente con el colectivo cívico-social Convencio Valencianista– tiene una dotación de 500 euros y la reproducción en broce de un ‘piló’ del monumento de los Silos. Este premio reconoce el mejor trabajo sobre “la entidad e identidad del pueblo valenciano y de la lengua valenciana, así como el análisis de su pasado, presente y futuro”.
Finalmente, el VI Premi de Poesia “Josep Melià”, que distingue los mejores versos sobre “la historia y las tradiciones culturales de Burjassot”, está valorado en 300 euros y la reproducción en bronce de un ‘piló’.
Los plazos
El plazo de recepción de obras queda abierto hasta el 31 de marzo de 2026. Los trabajos han de remitirse por correo certificado a la siguiente dirección: Josep Barat i Blasco, carretera de Llíria, 34, 3, 46100 Burjassot.
El teléfono de contacto es el 627 28 29 75. Las bases para poder participar en el nuevo concurso literario de El Piló pueden consultarse a través del facebook de la asociación cultural.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Prisión para el asesino del niño de 13 años de Sueca tras confesar el crimen ante el juez