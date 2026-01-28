El Piló de Burjassot convoca sus premios literarios y de investigación de 2026

La Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot ha publicado las bases de los XXXVIII Premis Lliteraris i d’Investigació. La nueva convocatoria del certamen, correspondiente a 2026, vuelve a englobar tres modalidades.

Así, como en anteriores ediciones, el premio de novela “Federic Feases” –de “temática libre” y que cumple su vigésima quinta edición– está dotado de 1.800 euros y una estatuilla en bronce del escultor Jaume Chornet.

Ensayo

Por su parte, el VIII Premi d’Ensaig “Joan Costa” –organizado conjuntamente con el colectivo cívico-social Convencio Valencianista– tiene una dotación de 500 euros y la reproducción en broce de un ‘piló’ del monumento de los Silos. Este premio reconoce el mejor trabajo sobre “la entidad e identidad del pueblo valenciano y de la lengua valenciana, así como el análisis de su pasado, presente y futuro”.

Finalmente, el VI Premi de Poesia “Josep Melià”, que distingue los mejores versos sobre “la historia y las tradiciones culturales de Burjassot”, está valorado en 300 euros y la reproducción en bronce de un ‘piló’.

Los plazos

El plazo de recepción de obras queda abierto hasta el 31 de marzo de 2026. Los trabajos han de remitirse por correo certificado a la siguiente dirección: Josep Barat i Blasco, carretera de Llíria, 34, 3, 46100 Burjassot.

El teléfono de contacto es el 627 28 29 75. Las bases para poder participar en el nuevo concurso literario de El Piló pueden consultarse a través del facebook de la asociación cultural.