Quart dedicará un monolito a los 13 vecinos fusilados tras la Guerra Civil

El Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado la moción presentada conjuntamente por el Grupo Municipal Socialista, Compromís y Quart Entre Totes en la que se propone instalar un monolito conmemorativo en memoria de las personas vecinas de Quart de Poblet que fueron fusiladas en el Paredón España entre los años 1939 y 1940. Una iniciativa que ha contado con los votos a favor de los partidos promotores, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

La moción, impulsada tras la reactivación de la Comisión de Memoria Democrática, surge a raíz de la propuesta de la Asociación "Agrupación de familiares de víctimas fusiladas en el paredón de España" de instalar un monolito en Quart de Poblet con el fin de honrar la memoria de las 13 personas fusiladas en dicho paredón, tal y como se ha realizado en otras localidades valencianas como Picanya o Moncada.

Con esta actuación, el ayuntamiento no solo cumple con la normativa estatal vigente en materia de Memoria Democrática, sino que da un paso decidido para reparar una injusticia prolongada en el tiempo. Una acción que busca responder a historias que permanecían sin reconocimiento y a un dolor que ha atravesado generaciones en silencio.

Votación de PSOE, Compromís y QET a favor de la moción en Quart de Poblet. / L-EMV

Las familias de las 13 víctimas no han recibido hasta ahora ningún reconocimiento específico en el espacio público municipal. La futura instalación del monolito será un espacio de memoria y de respeto, pero también una herramienta para la reflexión colectiva. Desde él se impulsarán iniciativas pedagógicas dirigidas especialmente a los centros educativos, con el objetivo de acercar a las generaciones más jóvenes a la historia, fomentar el pensamiento crítico y evitar que el olvido vuelva a imponerse. Los trece hombres asesinados fueron: Miguel Zahonero Sánchez, José Giner Navarro, Ramón Pla Sanz, Sandalio López Jiménez, Pascual Monzó Real, Ángel Sanmartín Vento, Francisco Soriano Martínez, Onofre Sanmartín Valldecabres, Antonio Monzó Fita, Manuel Soler Gómez, José Conesa Ortega, Ángel Torres Tolosa y Onofre Soler Juan. "Traigo sus nombres aquí, a su pueblo, donde vivieron y lucharon para construir un mundo mejor, más justo, más libre", dijo la alcaldesa, Cristina Mora.

"Nuestras familias recuperan su dignidad"

A sus 96 años, Francisco Monzó, hijo de uno de los fusilados, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la moción, y ha destacado la concordia vivida en la corporación municipal. "Este monumento es importante para recordar a quienes fueron asesinados injustamente por motivos políticos. Desde luego, hemos sufrido mucho durante toda la vida. Ahora, nuestras familias recuperan la dignidad”.

Por su parte, Matías Alonso, memorialista y coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria, asistió al pleno y aseguró que "se ha saldado una deuda con este colectivo". "Es un tema humanitario más que político. Cualquier demócrata, de izquierda o derecha, lo debe tener presente. Por fin se ha dado un paso adelante con un espacio público como recordatorio, para que las familias tengan un lugar en el que rendir homenaje".

Noticias relacionadas

Por todo ello, y atendiendo a la voluntad de que este reconocimiento institucional se configure como una medida de reparación simbólica del dolor de las familias, así como de garantía del derecho al honor, a la dignidad y a la memoria de las personas fusiladas, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha dado luz verde tanto a la propuesta de instalar un monolito, así como asumir las recomendaciones del informe de la Comisión Asesora de Historia de que se realice en un espacio público municipal “con función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”, de acuerdo con los principios de la memoria democrática y el reconocimiento institucional a las víctimas.