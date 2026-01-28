Torrent impulsa la transición energética en la piscina de La Cotxera con placas solares, aerotermia y deshumectador

Torrent da un paso más en su estrategia de transición energética y reducción del gasto público en edificios municipales con tres actuaciones complementarias en la piscina municipal de La Cotxera, una de las instalaciones deportivas con mayor demanda energética por su uso intensivo durante todo el año. La intervención combina generación renovable, modernización de la climatización y una mejora técnica para optimizar las condiciones ambientales del recinto.

La primera actuación ya ejecutada es la instalación de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo colectivo sobre la cubierta del complejo, en la calle Pla. El sistema generará electricidad destinada prioritariamente al funcionamiento de la piscina y, cuando haya excedentes, podrá derivarse a otros suministros municipales conforme a la normativa de autoconsumo compartido. La inversión asciende a 76.969,45 euros (IVA incluido) tras el proceso de contratación pública.

Bombas

La segunda pata del proyecto es la licitación para instalar dos bombas de calor aerotérmicas, con las que se busca cubrir la mayor parte de las necesidades térmicas de los vasos y la producción de agua caliente sanitaria mediante energía eléctrica de alta eficiencia, reduciendo el consumo de gas.

Las calderas actuales se mantendrán como apoyo en picos de demanda, configurando un sistema híbrido que garantice continuidad del servicio. El presupuesto de esta actuación asciende a 306.994,31 euros y está financiado mediante una subvención del IVACE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU.

El tercer elemento es la incorporación de un deshumectador con un presupuesto de 65.000 euros, impulsado a través de la Fundación Deportiva Municipal. El objetivo: reducir la humedad relativa en zonas interiores, mejorar el confort de los usuarios y prolongar la vida útil de materiales y equipamientos, además de rebajar costes de mantenimiento.

Fotovoltaica y aerotermia

Desde el consistorio se subraya que la combinación de fotovoltaica y aerotermia permitirá recortar consumo eléctrico y de gas, disminuir emisiones de CO₂ y consolidar un modelo de gestión más sostenible.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha defendido que esta línea de actuación “supone un ahorro económico importante” y, al mismo tiempo, “un compromiso real con el futuro de Torrent” mediante un modelo energético “más responsable y respetuoso con el medio ambiente”. Folgado ha añadido que “apostamos por instalaciones más eficientes, que ahorren energía y dinero, y que ofrezcan un mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas”.

Impacto en la calidad

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha enmarcado la intervención como un ejemplo de planificación e inversión para acelerar la transición energética en edificios públicos, mientras que la concejala de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha puesto el acento en el impacto directo sobre la calidad del servicio en uno de los equipamientos más utilizados por los vecinos, destacando la importancia del deshumectador para la viabilidad a largo plazo del recinto.