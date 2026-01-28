Torrent inaugura los actos del 150 aniversario de las Teresianas

El 27 de enero comenzó en todo el mundo la celebración del 150 aniversario de la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús (Teresianas), congregación religiosa fundada en 1876 por el sacerdote diocesano san Enrique de Ossó y Cerveró en la ciudad de Tortosa. Esta importante efeméride se está conmemorando a lo largo del año con diversos actos religiosos, pastorales y culturales en los países donde las Hermanas Teresianas desarrollan su misión educativa y evangelizadora.

La apertura oficial del aniversario se realizó de manera simultánea a nivel mundial con la celebración de eucaristías conmemorativas en todos los lugares donde la congregación tiene presencia. En la diócesis de Valencia, el lugar elegido para iniciar los actos fue la ciudad de Torrent, reflejo del profundo vínculo histórico y pastoral que las Teresianas mantienen con esta localidad desde hace casi 50 años.

La celebración central en la provincia de Valencia tuvo lugar en la parroquia de la Sagrada Familia de Torrent, donde se celebró una solemne eucaristía presidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, y concelebrada por el obispo Javier Salinas, el párroco de la Sagrada Familia, D. Pablo Aranda, así como por otros sacerdotes de la diócesis. La celebración reunió a fieles, miembros de la comunidad educativa, antiguos alumnos, familias y representantes de distintos ámbitos eclesiales y sociales.

Al acto asistieron también la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por las concejalas del equipo de gobierno Amparo Chust y Ana Penella, quienes quisieron sumarse a este momento significativo para las Teresianas y reconocer públicamente la labor educativa y social desarrollada por la congregación en la ciudad.

La alcaldesa Amparo Folgado no se perdió el 150 aniversario de las Teresianas. / A. T.

Durante la celebración se puso de relieve el legado espiritual y educativo de san Enrique de Ossó, quien fundó la Compañía de Santa Teresa con el objetivo de promover una educación integral inspirada en el Evangelio y en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. A lo largo de sus 150 años de historia, la congregación ha extendido su presencia por numerosos países, desarrollando su misión especialmente en el ámbito educativo, pastoral y social.

Estrecha relación con Torrent

La elección de Torrent como punto de partida de los actos conmemorativos en la provincia de Valencia no es casual. Las Hermanas Teresianas mantienen una estrecha y prolongada relación con la ciudad desde 1978, año en el que iniciaron su labor educativa con el Colegio concertado Santa Teresa de Jesús, ubicado en la zona del Vedat. En la actualidad, este centro educativo cuenta con 1.246 alumnos y se ha consolidado como una referencia en la formación académica y humana de generaciones de jóvenes torrentinos. Además del colegio, la congregación cuenta en la ciudad con la residencia de la comunidad religiosa.

Desde 1980, las Teresianas están también presentes en la calle San Valeriano, colaborando activamente en la parroquia de la Sagrada Familia, donde realizan labores de catequesis, acompañamiento pastoral y diversos servicios al conjunto de la comunidad parroquial.

Asimismo, durante muchos años, las Hermanas Teresianas han desempeñado su labor como profesoras de Religión en los tres colegios públicos situados en la calle Azorín, contribuyendo de manera significativa a la educación en valores y al acompañamiento espiritual de numerosos alumnos y familias.

Esta profunda vinculación con Torrent, tanto en el ámbito educativo como en el pastoral y social, explica que la congregación haya elegido esta ciudad para iniciar los actos del 150 aniversario en la diócesis de Valencia. A lo largo del año, se prevé la celebración de nuevos encuentros, celebraciones litúrgicas y actividades conmemorativas que permitirán dar a conocer con mayor profundidad el carisma teresiano y renovar el compromiso de la congregación con la educación y la evangelización en el contexto actual.