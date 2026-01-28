Un parque infantil renovado en Torrent: juegos, tirolina y actividades para los más pequeños en El Pantano

El Ayuntamiento de Torrent reabrirá el próximo sábado 31 de enero, a las 12:00 horas, el parque infantil de la Urbanización El Pantano ubicado en las calles Salamanca y Ávila, tras la finalización de las obras de renovación integral del espacio, una actuación que permitirá devolver a los vecinos un área de juego muy esperada y especialmente necesaria tras los daños sufridos por la dana.

Con motivo de la reapertura, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por los concejales de urbanismo José Gozalvo y el concejal de Infancia y Juventud, Santiago Calatayud, junto a miembros del equipo de gobierno, visitarán el parque para poner oficialmente en servicio los nuevos juegos infantiles, en un acto que contará con la participación de niños y niñas del Consell Municipal del Xiquet de Torrent, reforzando así el protagonismo de la infancia en este proyecto y dando voz a los más pequeños en un espacio pensado especialmente para ellos.

El proyecto ha contemplado la instalación de una espectacular “Goleta” con forma de barco para niños de más de tres años con cobijo para sentarse, escalada, tobogán, rampa, timón y con capacidad para 26 niños a la vez. Además, habrá un faro de gran formato con capacidad para 15 usuarios, con barra de bomberos, escalada, tobogán y tobogán túnel. También se ha colocado un cangrejo ermitaño para niños de más de 2 años y capacidad para 15 personas, con barra de bomberos, barra de balanceo, escalada y red, escondite protegido y tobogán.

A ello se suman diferentes columpios inclusivos, balancines, y destaca una gran tirolina Amazonia de 28,57 metros de longitud sobre suelo de arena y pensada para niños de más de 6 años. Será la primera tirolina que se instala en un parque de Torrent. Además, se instalarán bancos ergonómicos de polietileno reciclado y un cartel informativo adaptado a la normativa vigente.

Cartel de la apertura. / A. T.

Actividades para los pequeños

Durante la jornada, se han programado actividades didácticas y participativas dirigidas a los más pequeños, con el objetivo de fomentar el juego educativo, la convivencia y el uso responsable de los espacios públicos, convirtiendo la reapertura en una experiencia lúdica y formativa para las familias del barrio. Estas actividades permitirán, además, dinamizar el entorno y favorecer el encuentro entre vecinos en un ambiente festivo y familiar.

Inversión

La actuación ha contado con un presupuesto de 145.841,52 euros, financiado a través de una subvención del Ministerio de Juventud e Infancia para municipios afectados por la dana, lo que ha permitido al Ayuntamiento recuperar y mejorar este espacio público destinado a la infancia y la juventud.

La renovación del parque infantil del Pantano supone un paso importante en la recuperación de uno de los espacios públicos más utilizados por las familias de la urbanización, reforzando su papel como punto de encuentro y convivencia vecinal.

La reapertura del parque infantil del Pantano se enmarca en la estrategia municipal de recuperación y mejora de los espacios públicos, con especial atención a los barrios más afectados, y refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Torrent con una ciudad pensada desde la infancia, más cohesionada y preparada para el futuro.