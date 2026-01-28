Una vecina de Burjassot eleva al Síndic la vulneración de las buenas prácticas bancarias con los mayores

Una vecina de Burjassot ha presentado una denuncia formal ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para exigir a una entidad bancaria el cumplimiento efectivo del protocolo de buenas prácticas que el sector financiero se comprometió a aplicar para garantizar una atención digna, accesible y personalizada a las personas mayores. La denunciante señala que, pese a los compromisos públicos adquiridos por la banca, en la práctica continúan produciéndose situaciones de desatención presencial, barreras digitales y falta de información clara, lo que dificulta el acceso a servicios bancarios básicos a muchas personas mayores.

"No estamos pidiendo privilegios, sino que se cumpla lo que la propia banca firmó. Ir al banco no debería convertirse en una carrera de obstáculos por no saber usar una aplicación o no tener a nadie que te atienda”, explica la vecina afectada. El protocolo de buenas prácticas incluye medidas como la atención preferente en oficinas, el uso de un lenguaje comprensible, el acompañamiento en gestiones complejas y la existencia de alternativas reales a la digitalización obligatoria. Sin embargo, según la denunciante, estas medidas no se están aplicando de forma sistemática ni efectiva.

“Te derivan constantemente a un cajero o a una pantalla, y cuando pides ayuda te hacen sentir que molestas. Muchas personas mayores se van del banco con la sensación de haber fallado ellas, cuando el problema es del sistema”, añade. Con esta denuncia ante el Síndic de Greuges, se solicita la intervención de la institución para que investigue los hechos, emita las recomendaciones oportunas y recuerde a las entidades financieras su obligación de cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

“Si no reclamamos, esto no cambia. Presentar esta queja no es solo por mí, es por todas las personas mayores que no se atreven o no saben cómo defender sus derechos”, concluye la vecina. La iniciativa pone de relieve una problemática que afecta a un amplio sector de la población y subraya la necesidad de que el acceso a los servicios bancarios sea tratado como una cuestión de derechos, dignidad y justicia social, y no únicamente como una decisión comercial.

Esta lucha adquirió una gran dimensión mediática en 2022 encabezada por el pensionista Carlos San Juan, que lanzó la campaña ´Soy mayor, no idiota´, que se viralizó y en España sumó 647.950 firmas de personas que apoyaban su petición: una atención humana en las entidades bancarias y accesible para todo el mundo. Sus reivindicaciones, que afectaban a una amplia población en el país, dieron sus frutos y San Juan consiguió la mediación del Gobiernopor los clientes bancarios y el compromiso de las entidades.