Una iniciativa espontánea: voluntarios dejan mensajes en la escultura "Gracias" en Alaquàs como agradecimiento
La obra de Jesús Martín-Lorente, Chule, aparece con candados escritos como la pasarela de París
Durante los últimos días, voluntariado de la dana ha colocado candados con mensajes emotivos a la composición escultórica que desde el pasado mas de diciembre se puede contemplar en Alaquàs. Una iniciativa espontánea de personas voluntarias que han querido dejar su aportación al monumento.
Esta composición escultórica, bajo el nombre “Gracias”, fue realizada por el artista Jesús Martín-Lorente, Chule, e instalada el pasado mes de diciembre en la plaza en la cual se ubica el Centro Social Benàger como símbolo del agradecimiento permanente a la generosidad y solidaridad mostradas por la ciudadanía y el voluntariado a raíz de la dana del 2024.
En esta línea, y a raíz de la acogida que ha tenido la iniciativa por parte del voluntariado, Vía Heraclia incluirá la visita en la escultura dentro de la ruta turística por los pueblos afectados por la dana en la cual se está trabajando desde la Mancomunidad de l'Horta Sud.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Prisión para el asesino del niño de 13 años de Sueca tras confesar el crimen ante el juez