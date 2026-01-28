Una iniciativa espontánea: voluntarios dejan mensajes en la escultura "Gracias" en Alaquàs como agradecimiento

Durante los últimos días, voluntariado de la dana ha colocado candados con mensajes emotivos a la composición escultórica que desde el pasado mas de diciembre se puede contemplar en Alaquàs. Una iniciativa espontánea de personas voluntarias que han querido dejar su aportación al monumento.

Mensaje en un candado. / A.A.

Esta composición escultórica, bajo el nombre “Gracias”, fue realizada por el artista Jesús Martín-Lorente, Chule, e instalada el pasado mes de diciembre en la plaza en la cual se ubica el Centro Social Benàger como símbolo del agradecimiento permanente a la generosidad y solidaridad mostradas por la ciudadanía y el voluntariado a raíz de la dana del 2024.

En esta línea, y a raíz de la acogida que ha tenido la iniciativa por parte del voluntariado, Vía Heraclia incluirá la visita en la escultura dentro de la ruta turística por los pueblos afectados por la dana en la cual se está trabajando desde la Mancomunidad de l'Horta Sud.